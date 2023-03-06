Украинская теннисистка после победы над россиянкой в финале турнира в США обновила личный рекорд в мировом рейтинге 6 марта, 10:42 Костюк поднялась в топ-40 (Фото:Марта Костюк via Instagram)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.

Украинская теннисистка Марта Костюк после победы над россиянкой Варварой Грачевой в финале турнира в американском Остине поднялась сразу на 12 строчек в рейтинге и теперь занимает 40-е место, установив личный рекорд.

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Первая ракетка Украины Ангелина Калинина сохранила 29-е место.

Также в топ-100 находятся еще две украинки - Катерина Байндль и Леся Цуренко, которые занимают 82-е и 95-е места соответственно.

Даяна Ястремская потеряла 39 позиций и опустилась на 142-е место.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Ранее украинка Ангелина Калинина впервые в карьере поднялась в топ-30 рейтинга WTA.