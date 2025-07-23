Костюк установила антирекорд карьеры, проиграв звездной британке на старте турнира в Вашингтоне — видео

23 июля, 09:48
Марта Костюк (Фото: instagram.com/martakostyuk)

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на престижном турнире WTA 500 в Вашингтоне уже в первом круге.

Костюк в двух сетах уступила чемпионке US Open-2021 Эмме Радукану из Великобритании — 6:7 (4), 4:6.

В первой партии украинка упустила преимущество 3:1, а во второй отыгралась с 1:4, сравняв счет, однако проиграла следующие два гейма.

Костюк обновила личный антирекорд карьеры, впервые проиграв шесть подряд одиночных матчей на уровне WTA-тура.

https://www.youtube.com/watch?v=TNwAszEdG3I&ab_channel=WTA

Неудачная для Марты серия началась еще в мае, когда она уступила первой ракетке мира Арине Соболенко в 1/8 финала турнира в Риме. С тех пор Костюк проиграла еще пять поединков, в частности в первых кругах Ролан Гаррос и Уимблдона.

Прервать антирекордную серию Костюк попытается на турнире WTA 1000 в Монреале, который начнется 27 июля.

Ранее Свитолина озвучила свою главную цель на этот сезон, а также назвала причины возможного завершения карьеры.

