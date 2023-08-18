«Она покорит турниры Большого шлема». Бывшая польская спортсменка предсказала украинке удивительную теннисную карьеру 18 августа, 11:17 Марта Костюк (Фото:Марта Костюк via Instagram)

Польская экс-тенисистка Сандра Заневская поделилась мыслями относительно перспектив третьей ракетки Украины Марты Костюк.

По словам Сандры, 21-летняя украинская теннисистка является одной из самых перспективных спортсменок в туре. Также полячка считает, что Марта сможет выиграть несколько турниров Большого шлема.

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«По моему мнению, учитывая, что Марте всего 21 год — она одна из самых перспективных в туре. Я не вижу ничего невозможного для неё, наоборот — я вижу в Марте теннисистку, которая в будущем выиграет турнир Grand Slam или даже несколько. У меня нет никаких сомнений в этом», — сказала Заневская, передает sport.pl.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк сумела стать 32 ракеткой мира, что является ее личным рекордом.