Украинская теннисистка Костюк стала победительницей парного турнира во Франции 17 декабря, 20:35 Костюк (справа) выиграла второй титул в сезоне (Фото:Open BLS de Limoges via Twitter)

Украинка Марта Костюк в паре с грузинкой Оксаной Калашниковой стали чемпионками парного турнира WTA 125 во французском Лиможе.

В финале Костюк и Калашникова победили британский дуэт Алисия Барнетт/Оливия Николс.

В первом сете украинка и грузинка вели 5:1, однако британки выиграли четыре розыгрыша подряд и сравняли счет. Но сделать камбэк им не удалось и первую партию они проиграли 5:7.

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Во втором сете Костюк и Калашникова снова уверенно повели и в этот раз преимущество не растеряли - 6:1.

Марта Костюк (Украина)/Оксана Калашникова (Грузия) — Алисия Барнетт (Великобритания)/Оливия Николс (Великобритания) - 7:5, 6:1



Для Костюк этот трофей стал вторым в сезоне. В сентябре этого года она вместе с чешкой Терезой Мартинцовой выиграла парный турнир в словенском Портороже.