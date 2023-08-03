Марта Костюк поиздевалась над шестой ракеткой мира на турнире в США — видео
Марта Костюк (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)
Украинская теннисистка Марта Костюк, которая одолела канадку в первом круге турнира, победила француженку Каролин Гарсию и вышла в четвертьфинал WTA 500 в Вашингтоне.
Марта уверенно разгромила свою соперницу в первом сете, не оставив ей шансов — 6:2.
Во втором розыгрыше шестая ракетка мира не смогла изменить ситуацию и снова осталась ни с чем — 6:3.
Вашингтон, США
Второй круг
Марта Костюк (Украина) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:2, 6:3
Марта дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и выиграла четыре из восьми брейк-пойнтов в матче, который длился один час и пять минут.
Отметим, что Костюк в четвертьфинале сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Ранее Свитолина разгромила лучшую российскую теннисистку на турнире в США.