Марта Костюк поиздевалась над шестой ракеткой мира на турнире в США — видео 3 августа, 23:15 Марта Костюк (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая одолела канадку в первом круге турнира, победила француженку Каролин Гарсию и вышла в четвертьфинал WTA 500 в Вашингтоне.

Марта уверенно разгромила свою соперницу в первом сете, не оставив ей шансов — 6:2.

Во втором розыгрыше шестая ракетка мира не смогла изменить ситуацию и снова осталась ни с чем — 6:3.

Видео дня

Вашингтон, США

Второй круг

Марта Костюк (Украина) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:2, 6:3

Марта дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и выиграла четыре из восьми брейк-пойнтов в матче, который длился один час и пять минут.

Отметим, что Костюк в четвертьфинале сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Ранее Свитолина разгромила лучшую российскую теннисистку на турнире в США.