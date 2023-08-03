Марта Костюк поиздевалась над шестой ракеткой мира на турнире в США — видео

3 августа, 23:15
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Марта Костюк (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Марта Костюк (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая одолела канадку в первом круге турнира, победила француженку Каролин Гарсию и вышла в четвертьфинал WTA 500 в Вашингтоне.

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Марта уверенно разгромила свою соперницу в первом сете, не оставив ей шансов — 6:2.

Во втором розыгрыше шестая ракетка мира не смогла изменить ситуацию и снова осталась ни с чем — 6:3.

Видео дня

Вашингтон, США

Второй круг

Марта Костюк  (Украина) — Каролин Гарсия  (Франция) — 6:2, 6:3

https://twitter.com/WTA/status/1687183272218894336

Марта дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и выиграла четыре из восьми брейк-пойнтов в матче, который длился один час и пять минут.

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Отметим, что Костюк в четвертьфинале сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Ранее Свитолина разгромила лучшую российскую теннисистку на турнире в США.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис WTA Марта Костюк

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