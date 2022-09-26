Костюк вышла во второй круг престижного теннисного турнира в Эстонии 26 сентября, 18:56 Костюк победила соперницу в трех сетах (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports)

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на турнире WTA 250 в Таллине (Эстония).

В первом раунде турнира украинка победила 45-й номер мирового рейтинга американку Бернарду Перу.

Для победы Костюк понадобились три сета, которые продолжались 2 часа и 26 минут.

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Украинка выиграла первый сет 6:4, однако с таким же счетом проиграла вторую партию.

В решающем сете Костюк не проиграла ни одной своей подачи и выиграла одну чужую, что позволило ей победить в партии и матче.

В 1/8 финала Костюк сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

Марта Костюк (Украина) — Бернарда Пера (США) 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)

Ранее сообщалось, что Марта Костюк вместе с чешкой Терезой Мартинцовой стала победительницей турнира в словенском Портороже.



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