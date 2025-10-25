Украинская теннисистка Марта Костюк наслаждается отпуском после завершения выступлений в нынешнем сезоне.

Сначала вторая ракетка Украины побывала на Мальдивах. Она поделилась яркими фото с побережья Индийского океана.

«Спокойные моменты, солнышко и много чего, за что можно быть благодарной», — написала Костюк в Instagram.

Фото: instagram.com/martakostyuk

После этого Костюк отправилась на Шри-Ланку, где продолжила отдых в немного другой атмосфере.

«День в джунглях Шри-Ланки», — написала Марта.

Костюк сейчас занимает 27-е место в мировом рейтинге WTA. Лучшим результатом украинки на турнирах Большого шлема в 2025 году стал выход в 1/8 финала US Open.

23-летняя теннисистка завершила сезон на турнире WTA 1000 в Ухане, где потерпела поражение в первом раунде от Каролины Муховой.

Мы писали, что слова Костюк о тестостероне Соболенко и Свентек исказили.