Российский теннисист потеряет статус первой ракетки мира после вылета c US Open
Медведев вылетел c US Open на стадии 1/8 финала (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)
Российский теннисист Даниил Медведев потеряет первое место в мировом рейтинге.
Медведев потеряет статус первой ракетки мира после того, как в 1/8 финала Открытого чемпионата США (US Open) уступил австралийцу Нику Кирьосу и вылетел с турнира.
После завершения US Open первой ракеткой мира станет Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас или Каспер Рууд.
Примечательно, что Медведев является победителем прошлогоднего розыгрыша US Open.
Ранее знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open) и подтвердила, что, скорее всего, завершит спортивную карьеру.
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