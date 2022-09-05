Российский теннисист потеряет статус первой ракетки мира после вылета c US Open 5 сентября, 11:50 Медведев вылетел c US Open на стадии 1/8 финала (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

Российский теннисист Даниил Медведев потеряет первое место в мировом рейтинге.

Медведев потеряет статус первой ракетки мира после того, как в 1/8 финала Открытого чемпионата США (US Open) уступил австралийцу Нику Кирьосу и вылетел с турнира.

После завершения US Open первой ракеткой мира станет Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас или Каспер Рууд.



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Примечательно, что Медведев является победителем прошлогоднего розыгрыша US Open.

Ранее знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open) и подтвердила, что, скорее всего, завершит спортивную карьеру.



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