Первая ракетка России отметился скандальной выходкой на корте — видео

3 ноября, 21:06
Поделиться:
Реакция Медведева вызвала осуждение со стороны болельщиков (Фото:Даниил Медведев via Instagram)

Реакция Медведева вызвала осуждение со стороны болельщиков (Фото:Даниил Медведев via Instagram)

Первая ракетка России Даниил Медведев отметился скандальной выходкой после поражения австралийцу Алексу Де Минауру в матче 1/16 финала турнира в Париже.

26-летний уроженец Москвы не смог сдержать эмоций после того, как он проиграл встречу после двойной ошибки на своей подаче.

Даниил, двигаясь к сетке, чтобы поздравить соперника с победой, ударил ракеткой об корт и разбил ее.

Видео дня

Читайте также:
Российский теннисист оскорбил судью и устроил истерику во время матча Australian Open — видео

После этого Медведев жестко высказался в адрес судьи, обвинив того в том, что он имеет что-то против него.

Реакция Даниила вызвала осуждение со стороны болельщиков, которые освистали поступок россиянина.

https://twitter.com/JonasPerezE/status/1587821680675942400

Ранее Медведев устроил разборки с оскорбившим его фанатом.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Теннис Париж Видео

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X