Первая ракетка России отметился скандальной выходкой на корте — видео 3 ноября, 21:06 Реакция Медведева вызвала осуждение со стороны болельщиков (Фото:Даниил Медведев via Instagram)

Первая ракетка России Даниил Медведев отметился скандальной выходкой после поражения австралийцу Алексу Де Минауру в матче 1/16 финала турнира в Париже.



26-летний уроженец Москвы не смог сдержать эмоций после того, как он проиграл встречу после двойной ошибки на своей подаче.

Даниил, двигаясь к сетке, чтобы поздравить соперника с победой, ударил ракеткой об корт и разбил ее.

Видео дня

После этого Медведев жестко высказался в адрес судьи, обвинив того в том, что он имеет что-то против него.

Реакция Даниила вызвала осуждение со стороны болельщиков, которые освистали поступок россиянина.

Ранее Медведев устроил разборки с оскорбившим его фанатом.