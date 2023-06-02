«Rus|Ні Peaсe|Да». Менеджер Свитолиной посмеялась над россиянами на матче украинки против Анны Блинковой — фото

2 июня, 21:26
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Валерия Потлова (Фото:Скриншот)

Валерия Потлова (Фото:Скриншот)

Представительница теннисистки Элины Свитолиной, которая одержала победу в третьем круге Ролан Гаррос, пришла поддержать украинку в интересной футболке.

В своем аккаунте в Instagram в stories Валерия Потлова, которая является менеджером украинской теннисистки, выложила фото в футболке, в которой сидела на трибунах во время матча Свитолиной против Блинкиной, с надписью: «Rus|Ні Peaсe|Да».

Видео дня

Instagram: potlovaleria
Фото: Instagram: potlovaleria

Отметим, что Свитолина в следующем круге сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной.

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Ранее сообщалось, что зрители освистали Свитолину из-за того, что она не пожала руку сопернице.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис Элина Свитолина

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