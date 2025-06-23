Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг по итогам турниров, которые состоялись на прошлой неделе.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 14-е место в рейтинге. Марта Костюк осталась на 26-й позиции.

Прогресс совершила Даяна Ястремская, которая дошла до финала травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме. Она поднялась с 46-й строчки на 42-ю.

Реклама

Ангелина Калинина продолжает терять позиции из-за травмы. Ранее теннисистка снялась с Уимблдона-2025.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

В топ-10 рейтинга произошли незначительные изменения. Жасмин Паолини поменялась местами с Чжэн Циньвэнь, а Паула Бадоса — с Эммой Наварро.

Лидирует в рейтинге «нейтральная» белоруска Арина Соболенко, второй идет американка Коко Гофф, тройку замыкает еще одна представительница США Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Напомним, 30 июня стартует третий турнир Большого шлема в 2025 году — Уимблдон.

Ранее сообщалось, что Ястремская назвала причину поражения в финале Ноттингема, вспомнив войну в Украине.