«Могу сказать, что я за мир»: первая ракетка России цинично высказалась о войне в Украине

Российская теннисистка Мирра Андреева (№ 7 WTA) ответила на вопросы о своем «нейтральном» статусе и отношении к войне против Украины.

По словам спортсменки, она не задумывается о том, что происходит в мире.

«Когда я играю в теннис — думаю, как и все мы, теннисисты — мы не особо задумываемся над происходящим в мире.

Мы просто стараемся сосредоточиться на своей игре и думать, как выиграть матч. Для меня лично важно просто думать о теннисе и пытаться жить своей жизнью и получать от нее удовольствие".

Андреева заявила, что она выступает за мир.

«Могу сказать, что я за мир. И просто надеюсь, что все происходящее скоро решится», — приводит слова теннисистки БТУ.

Отметим, что Андреева с начала полномасштабного вторжения России в Украину лайкала антиукраинские публикации, а также поздравления диктатора РФ Владимира Путина с днем ​​рождения.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины среди юниоров отказался давать интервью на украинском языке.