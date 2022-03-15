«Моя жена плачет каждую ночь». Муж Свитолиной Монфис рассказал, как война изменила его жизнь 15 марта, 20:51 Цей матеріал також доступний українською Монфис пытается поддерживать Свитолину (Фото:Гаэль Монфис via Instagram)

Французский теннисист Гаэль Монфис, муж украинской теннисистки Элины Свитолиной, поделился эмоциями, которые он испытывает после вторжения российских войск в Украину.

Монфис рассказал, что он сильно беспокоится о ситуации в Украине и пытается поддержать свою жену и ее семью, сообщает Yahoo Sport Australia.



«Моя вторая семья, давайте говорить так, воюет. Нелегко в течение двух недель видеть, как моя жена плачет каждую ночь. Конечно, я был и остаюсь рядом с ней каждый день. С ней и ее семьей.

Много родственников все еще в Украине. Сложно это описать, потому что я вовлечен в это. Это просто безумие, когда думаешь об этом», — сказал Монфис.

Ранее Свитолина заявила, что будет играть с россиянками и белорусками только в том случае, если те будут выступать под нейтральными флагами.



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