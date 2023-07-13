Свидетель поражения. Лидер сборной Украины посетил полуфинальный матч Свитолиной на Уимблдоне — фото 13 июля, 17:49 Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Полузащитник сборной Украины и Челси Михаил Мудрик поддержал Элину Свитолину в полуфинале Уимблдона.

Украинский футболист приехал на поединок соотечественницы против представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой.

Мудрик, который ранее был на игре Свитолиной против белорусской теннисистки на Ролан Гаррос, поддерживал Элину.

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Фото: Zorya Londonsk

Несмотря на присутствие Михаила, Свитолина не сумела справиться с оппоненткой, проиграв за два сеты.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в финал Уимблдона.