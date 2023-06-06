«Болеем». Михаил Мудрик посетил теннисный матч Свитолиной против белорусской теннисистки на Ролан Гаррос
Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Игрок Челси и сборной Украины, который был признан одним из худших трансферов АПЛ в этом сезоне, приехал в Париж, чтобы поддержать Элину Свитолину против белоруски Арины Соболенко.
Футболист опубликовал фото с трибун в stories в своем Instagram-аккаунте.
«Болеем», — написал Мудрик.
Напоминаем, что Свитолина уступила белорусской теннисистке в двух сетах со счетом — 4:6, 4:6, и вылетела в четвертьфинале Ролан Гаррос.
Также украинка заявила, что ни при каких обстоятельствах не пожмет руку спортсменам из враждебных стран.
Ранее сообщалось, что Мудрик в компании легендарного футболиста посетил финал теннисного турнира в Мадриде.