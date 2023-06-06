«Болеем». Михаил Мудрик посетил теннисный матч Свитолиной против белорусской теннисистки на Ролан Гаррос 6 июня, 18:52 Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Игрок Челси и сборной Украины, который был признан одним из худших трансферов АПЛ в этом сезоне, приехал в Париж, чтобы поддержать Элину Свитолину против белоруски Арины Соболенко.

Футболист опубликовал фото с трибун в stories в своем Instagram-аккаунте.

«Болеем», — написал Мудрик.

Фото: Instagram: mmudryk10

Напоминаем, что Свитолина уступила белорусской теннисистке в двух сетах со счетом — 4:6, 4:6, и вылетела в четвертьфинале Ролан Гаррос.

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Также украинка заявила, что ни при каких обстоятельствах не пожмет руку спортсменам из враждебных стран.

Ранее сообщалось, что Мудрик в компании легендарного футболиста посетил финал теннисного турнира в Мадриде.