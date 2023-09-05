Нет нацизму. Звездный теннисист приостановил матч из-за болельщика, крикнувшего известную фразу Гитлера — видео

5 сентября, 20:10
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Александр Зверев (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Александр Зверев (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Немецкий теннисист Александр Зверев оказался в неприятной ситуации на матче Открытого чемпионата США.

Спортсмен проводил поединок против представителя Италии Янника Синнера.

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Во время четвертого сета один из зрителей, перед подачей Зверева, крикнул ему «Deutschland über alles» (Германия больше всего), которое раньше было первым предложением немецкого гимна.

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Зверев сразу же отреагировал и обратился к судье: «Он сказал самую известную фразу Гитлера, это недопустимо!». Рефери попросил выгнать болельщика с матча.

https://twitter.com/Tiempodetenis1/status/1699048589396508834
https://twitter.com/TheTennisLetter/status/1698919518515626464
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Поединок завершился победой Зверева — 3:2 (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3), который вышел в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что Свитолина рассекретила грандиозные планы после приостановки теннисной карьеры.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис US Open

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