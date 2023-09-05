Нет нацизму. Звездный теннисист приостановил матч из-за болельщика, крикнувшего известную фразу Гитлера — видео
Александр Зверев (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)
Немецкий теннисист Александр Зверев оказался в неприятной ситуации на матче Открытого чемпионата США.
Спортсмен проводил поединок против представителя Италии Янника Синнера.
Во время четвертого сета один из зрителей, перед подачей Зверева, крикнул ему «Deutschland über alles» (Германия больше всего), которое раньше было первым предложением немецкого гимна.
Зверев сразу же отреагировал и обратился к судье: «Он сказал самую известную фразу Гитлера, это недопустимо!». Рефери попросил выгнать болельщика с матча.
Поединок завершился победой Зверева — 3:2 (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3), который вышел в четвертьфинал турнира.
Ранее сообщалось, что Свитолина рассекретила грандиозные планы после приостановки теннисной карьеры.