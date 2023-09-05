Нет нацизму. Звездный теннисист приостановил матч из-за болельщика, крикнувшего известную фразу Гитлера — видео 5 сентября, 20:10 Александр Зверев (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Немецкий теннисист Александр Зверев оказался в неприятной ситуации на матче Открытого чемпионата США.

Спортсмен проводил поединок против представителя Италии Янника Синнера.

Во время четвертого сета один из зрителей, перед подачей Зверева, крикнул ему «Deutschland über alles» (Германия больше всего), которое раньше было первым предложением немецкого гимна.

Видео дня

Зверев сразу же отреагировал и обратился к судье: «Он сказал самую известную фразу Гитлера, это недопустимо!». Рефери попросил выгнать болельщика с матча.

Читайте также: Поддерживающая Украину теннисистка уступит первое место в рейтинге скандальной белоруске

Поединок завершился победой Зверева — 3:2 (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3), который вышел в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что Свитолина рассекретила грандиозные планы после приостановки теннисной карьеры.