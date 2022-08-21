«Такого абсурда никто не ожидал». На престижном теннисном турнире в США в матче россиянок случился скандал из-за украинского флага — видео 21 августа, 00:14 Болельщицу уведомили, что размер ее флага нарушает правила турнира (Фото:Бен Ротенберг via Twitter)

Во время матча квалификации престижного теннисного турнира в Цинциннати (США) между россиянками Анной Калинской и Анастасией Потаповой случился скандал из-за украинского флага.

Как сообщил в Twitter журналист Бен Ротенберг, одна из болельщиц пришла на стадион с украинским флагом. Однако кто-то из российских теннисисток пожаловалась судье на женщину.

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Позже болельщицу попросили убрать украинский флаг или же покинуть стадион. В случае отказа сделать это женщине угрожали вызовом полиции.

Болельщицу уведомили, что размер ее флага нарушает правила турнира, поскольку является слишком большим. Женщина даже думала обрезать сине-желтое полотно до нужных пропорций, но все же согласилась отнести его в машину.

Позже на инцидент отреагировала одна из лучших теннисисток Украины Марта Костюк. В интервью BTU она сказала: «Комментариев у меня очень много по этой ситуации. Это просто в голове не укладывается, как такое могло произойти. WTA очень сильно защищает российских и белорусских спортсменов: они говорят, что никто из них не поддерживает Россию и все они — молодцы.

Но, как можем видеть, у них триггерная точка — это украинский флаг. А то, что для нас триггер — это те россияне и белорусы, которые поддерживают Россию, это уже никого не интересует. То есть, наши просьбы что-то сделать абсолютно игнорируются. Мы с самого начала понимали, что они явно не на нашей стороне, к сожалению. Но чтобы это доходило до такого абсурда, никто не думал".

Сообщалось, что Костюк в трех сетах победила итальянку Камилу Джорджи в первом раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати.

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