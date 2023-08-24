Звезды тенниса сыграли благотворительный матч на US Open и собрали значительную сумму для Украины 24 августа, 18:10 Звезды тенниса поддержали Украину (Фото:Pete Staples/USTA)

Организаторы турнира Большого шлема US Open, на котором сейчас проходит квалификационный этап, провели благотворительный матч в поддержку Украины.



Об этом сообщает официальный сайт US Open.

Благодаря поединку удалось собрать 320 тысяч долларов для Фонда помощи Украине.

Участие в благотворительном мероприятии приняли украинка Элина Свитолина и ее супруг Гаэль Монфис, а также такие известные теннисисты современности и прошлого как Карлос Алькарас, Фрэнсис Тиафу, Дженнифер Брейди, Джессика Пегула, Кристофер Юбэнкс, Маттео Берреттини, Джон Макинрой и Габриэла Сабатини.

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US Open-2023 стартует 28 августа и продлится до 10 сентября.

Ранее в Лондоне состоялся благотворительный футбольный поединок Game4Ukraine в поддержку Украины.

