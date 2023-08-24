Звезды тенниса сыграли благотворительный матч на US Open и собрали значительную сумму для Украины

24 августа, 18:10
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Звезды тенниса поддержали Украину (Фото:Pete Staples/USTA)

Звезды тенниса поддержали Украину (Фото:Pete Staples/USTA)

Организаторы турнира Большого шлема US Open, на котором сейчас проходит квалификационный этап, провели благотворительный матч в поддержку Украины.


Об этом сообщает официальный сайт US Open.

Благодаря поединку удалось собрать 320 тысяч долларов для Фонда помощи Украине.

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Участие в благотворительном мероприятии приняли украинка Элина Свитолина и ее супруг Гаэль Монфис, а также такие известные теннисисты современности и прошлого как Карлос Алькарас, Фрэнсис Тиафу, Дженнифер Брейди, Джессика Пегула, Кристофер Юбэнкс, Маттео Берреттини, Джон Макинрой и Габриэла Сабатини.

Видео дня

https://twitter.com/usopen/status/1694508987373260884?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1694508987373260884%7Ctwgr%5Ea0313ea6e4b5210e301c208074f5fb60bb8cc914%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ftennis%2F1000000090172-na-us-open-sostoyalsya-match-v-podderzhku-ukrainy-bylo-s%2F

US Open-2023 стартует 28 августа и продлится до 10 сентября.

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Ранее в Лондоне состоялся благотворительный футбольный поединок Game4Ukraine в поддержку Украины.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Благотворительность Элина Свитолина Гаэль Монфис US Open

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