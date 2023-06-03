На войне погиб 21-летний сын известной украинской теннисистки 3 июня, 15:33 Остап погиб на донецком направлении (Фото:Федерация тенниса Украины)

На войне с российскими оккупантами погиб сын выдающейся украинской теннисистки и тренера Анны Запорожановой — Остап.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины в Telegram.

Отмечается, что Остап погиб на донецком направлении. Ему был 21 год, а через месяц должно было исполниться 22.

Накануне был ровно год, как парень пошел добровольцем защищать Украину.

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