На войне погиб 21-летний сын известной украинской теннисистки
Остап погиб на донецком направлении (Фото:Федерация тенниса Украины)
На войне с российскими оккупантами погиб сын выдающейся украинской теннисистки и тренера Анны Запорожановой — Остап.
Об этом сообщает Федерация тенниса Украины в Telegram.
Отмечается, что Остап погиб на донецком направлении. Ему был 21 год, а через месяц должно было исполниться 22.
Накануне был ровно год, как парень пошел добровольцем защищать Украину.
Ранее сообщалось, что под Бахмутом погиб 30-летний мастер спорт Украины по боксу Александр Онищенко.