«Здесь нечего обсуждать»: легендарный Надаль назвал лучшего теннисиста в истории

20 сентября, 18:10
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Рафаэль Надаль (Фото:Рафаэль Надаль via Instagram)

Рафаэль Надаль (Фото:Рафаэль Надаль via Instagram)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о 24-кратном обладателе турниров Большого шлема Новаке Джоковиче.

Надаль считает, что представитель Сербии является лучшим теннисистом в истории.

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«Цифры являются цифрами, а статистика — статистикой. В этом смысле я думаю, что его показатели лучше, чем у меня, и это бесспорно.

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У меня нет достаточно большого эго, чтобы пытаться скрыть реальность. Это правда. Остальное — предпочтения, вдохновения, ощущения, которые то или иное может передать вам, что то или иное может понравиться больше.

Я думаю, что по титулам Джокович лучший в истории, здесь нечего обсуждать", — приводит слова Надаля The Tennis Letter.

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Напомним, Рафаэль не выступает с января 2023 года, когда на Australian Open получил травму бедра.

Ранее сообщалось, что испанец сделал заявление о завершении карьеры.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Новак Джокович Рафаэль Надаль

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