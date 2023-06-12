«Удивительное достижение». Надаль поздравил Джоковича, который обошел его по количеству титулов Большого шлема

12 июня, 12:06
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На счету Надаля 22 победы на турнирах Большого шлема (Фото:Рафаэль Надаль via Instagram)

На счету Надаля 22 победы на турнирах Большого шлема (Фото:Рафаэль Надаль via Instagram)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил серба Новака Джоковича, который выиграв Ролан Гаррос, завоевал свой 23-й титул Большого шлема.

После победы Джоковича над норвежцем Каспером Руудом в финале Надаль опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, в котором выразил восхищение достижением серба.

После победы на Ролан Гаррос Джокович обошел Надаля по количеству титулов Большого шлема. На счету серба 23 победы на крупнейших турнирах, у испанца — 22.

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«Новак, поздравляю с этим удивительным достижением. 23 — это цифра, о которой всего несколько лет назад было невозможно подумать, и ты это сделал! Наслаждайся этим моментом с семьей и командой!», — написал Надаль.

https://twitter.com/RafaelNadal/status/1667932265198780418

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль анонсировал завершение карьеры.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Новак Джокович Рафаэль Надаль

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