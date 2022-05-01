«Они не виноваты». Легенда мирового тенниса выступил против отстранения россиян и белорусов от турниров 1 мая, 23:51 Цей матеріал також доступний українською Надаль — экс-первая ракетка мира (Фото:rafanadalacademy.com)

Легенда мирового тенниса испанец Рафаэль Надаль выступил против отстранения россиян и белорусов от турниров из-за войны в Украине.



Слова экс-первой ракетки мира приводит The Guardian.

«Думаю, это очень несправедливо по отношению к моим российским товарищам по теннису, моим коллегам. Они не виноваты в том, что сейчас происходит с войной.

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В конце концов, то, что происходит в нашей игре, не имеет никакого значения, когда мы видим, как многие умирают и страдают. Видим плохую ситуацию, которая сложилась в Украине", — сказал Надаль.

Ранее российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона.

Позже сообщалось, что их также могут не допустить к участию в престижном турнире в Риме.

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