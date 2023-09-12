«Это, наверное, будет мой последний год». 22-кратный победитель турниров Большого шлема анонсировал завершение карьеры 12 сентября, 11:48 Рафаэль Надаль — один из самых успешных теннисистов в истории (Фото:Рафаэль Надаль via Instagram)

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что, скорее всего, завершит профессиональную карьеру в 2024 году.

По словам 37-летнего теннисиста, в следующем году он намерен сыграть на всех важных для него турнирах, после чего, вероятно, попрощается с теннисной карьерой, сообщает Tennis365

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«Моя цель и амбиции — попытаться остановиться и дать себе возможность насладиться следующим годом, и это, пожалуй, будет мой последний год в профессиональном туре.

Это моя идея, но я не могу сказать на 100%, что так и будет, но моя идея и моя мотивация заключается в том, чтобы попытаться насладиться и попрощаться со всеми важными для меня турнирами", — сказал Надаль.

Надаль является одним из самых успешных теннисистов в истории тенниса. За свою карьеру он выиграл 22 титула турниров Большого шлема. Больше только у серба Новака Джоковича, который, выиграв US Open, завоевал свой 24 титул крупнейших теннисных турниров.