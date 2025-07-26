Камбэк в финале. Украинская теннисистка выиграла второй подряд турнир WTA

Украинка Надежда Киченок и японка Макото Ниномия стали чемпионками парного хардового турнира WTA 250 в Праге.

В финале вторые сеяные одолели чешский дуэт Луции Гавличковой и Лауры Самсон.

Киченок и Ниномия проиграли первый сет 1:6, однако восстановили паритет в матче по итогам второй партии, в которой победили со счетом 6:4.

На решающем тай-брейке Киченок и Ниномия уступали 2:4, но выиграли шесть очков подряд, после чего довели дело до победы — 10:7.

Киченок и Ниномия выиграли второй подряд турнир. На прошлой неделе теннисистки стали чемпионками в Гамбурге.

WTA 250, Прага, парный разряд, финал

Луция Гавличкова/Лаура Самсон (Чехия) — Надежда Киченок (Украина)/Макото Ниномия (Япония) — 6:1, 4:6, 7:10

Надежда Киченок завоевала 11-й парный трофей в карьере. Украинка выиграла оба турнира, которые провела в дуэте с Ниномией.

