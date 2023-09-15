В шаге от триумфа. Украинская теннисистка вышла в финал парного турнира в Осаке

15 сентября, 10:12
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Надежда Киченок (Фото:Just Better Photography MN через Instagram)

Надежда Киченок (Фото:Just Better Photography MN через Instagram)

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с немкой Анной-Леной Фридзам вышла в финал турнира WTA 250 в японской Осаке в парном разряде.

В полуфинале Киченок и Фридзам обыграли дуэт Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) / Деспина Папамихаил (Греция).

В первом сете разгорелась драматичная борьба. Гомес и Папамихаил уверенно вели 4:1, однако Киченок и Фридзам сумели выровнять игру и перевели матч на тайбрейк, где дожали соперниц.

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Во втором сете решающим стал восьмой розыгрыш в котором украинско-немецкий тандем сделал брейк и в итоге закрыл матч — 6:3.

В финале Киченок и Фридзам сыграют против победителя матча Анна Калинская / Юлия Путинцева (Казахстан) — Эри Ходзуми (Япония) / Макото Ниномия (Япония).

Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) / Деспина Папамихаил (Греция) — Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) 0:2 (6:7, 3:6)

Ранее сообщалось, что экс-первую ракетку мира румынку Симону Халеп дисквалифицировали на четыре года из-за допинга.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Япония Теннис Осака

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