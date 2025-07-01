Спортсменка родилась в Евпатории, а теннисом начала заниматься в шестилетнем возрасте. В 15 лет ее вызвали в юношескую сборную Украины — вместе с Элиной Свитолиной и Валентиной Ивахненко — на зимний Кубок Европы. Тогда украинки дошли до финала, где уступили команде Венгрии. Больше о юности теннисистки — в первой части интервью.

Во второй Надежда Колб вспомнила о своей мечте снести памятник Ленину в Симферополе, первые недели аннексии Крыма и поддержку Украины в Литве, где она сейчас проживает и работает детским тренером.

— В 2013 году начался Майдан, Революция Достоинства. Вы были там. Как приняли решение ехать в Киев?

Я с самого начала следила за событиями. У меня были друзья, которые выходили на Майдан еще в ноябре, когда протестовали в основном студенты. Очень переживала за все происходящее. А когда начались массовые собрания, мы с семьей тоже начали участвовать в поддержке. Так получилось, что моей сестре нужно было сделать визу, а для этого — ехать в посольство в Киев. Это была первая возможность не только подать документы, но и увидеть все собственными глазами, побывать на Майдане вместе с другими протестующими. Мы сразу воспользовались этой возможностью. В течение нескольких дней, пока были там, также помогали, как волонтеры. Я познакомилась со многими невероятными людьми, увидела изнутри, насколько искренние, идейные и достойные люди стояли на Майдане. После возвращения домой, в Евпаторию, стало особенно заметно, насколько сильно реальность отличается от того, что показывала пропаганда. Я начала активно делиться тем, что видела: рассказывала людям, что никто там не стоит за деньги, что все исходят из убеждений. Иногда даже спорила, убеждала, приводила примеры. Через две недели нужно было забирать визу, и я поехала с парнем. На этот раз уже не с пустыми руками — мы везли медикаменты. Это было примерно 15−16 января. Опять помогали, были среди волонтеров. Помню, как ночью, когда возвращались, уже начались выстрелы резиновыми пулями. Это был очень болезненный момент — и физически, и морально. После возвращения я столкнулась с тем, что в городе люди говорили ужасные вещи о Майдане. Но уже начинались первые местные акции поддержки — сначала в Евпатории, потом активнее в Симферополе. Я также присоединялась, мы организовывали сбор помощи, поддержку. Иногда это было опасно — были титушки, провокации. Даже в университете некоторые преподаватели позволяли себе говорить откровенно оскорбительные вещи. В конце концов, где-то с 20 января я уже не имела моральной силы ходить на пары. Хотя училась хорошо, имела повышенную стипендию, но мне было настолько трудно эмоционально, что я сказала: «Я туда больше не пойду». Когда начались самые страшные события, родители очень волновались. Фактически закрывали дверь, чтобы я не уехала. Но однажды я сказала: «Я еду. Как хотите». Мама ответила: «Тогда я с тобой». У нас были родственники в Киеве — она хотела быть рядом. И мы поехали вместе. Приехали в день, когда завершались самые жестокие события. Фактически я была на Майдане трижды — каждый раз в другой период.

— Расскажите о том самом страшном дне, когда вы были на Майдане.

Мы приехали с мамой утром после расстрелов. Уже было известно, что Янукович сбежал, покинул страну. И хоть появилась надежда, что все заканчивается, атмосфера была очень тяжелая — везде оставались следы крови, стояла тишина, постоянно звучала Плине кача… Мне тогда было 21. И я смотрела на все это с ощущением, что это не просто какие-то события — это борьба за выживание народа, за будущее нации. Было очень больно, очень горько, но в то же время — ощущение, что это наш шанс что-то изменить. Что это точка, из которой нельзя возвращаться назад. Мы были в Киеве три дня. Именно тогда проходили похороны Героев Небесной Сотни. Мы пережили эти события вместе со всеми, с нашим народом. А потом сразу поездом вернулись в Крым — и буквально с поезда попали на большой митинг в Симферополе, который организовали крымские татары. Там царила особая энергия. День был солнечный, людей собралось очень много — знакомые, друзья. Казалось, вот оно, победа. Мы мечтали снести памятник Ленину в центре города — это должно было стать символом новой эпохи. Но нас остановили: мол, все надо делать мирно, без провокаций, легальным путем. На тот момент еще были большие надежды — что все изменится, что Украина начнет новый путь. Но, как известно, дальше началась аннексия. И стало понятно, что не все пойдет так, как мы тогда верили.

— А вы попали под водометы, когда их применяли на Майдане?

Нет, под водометы я не попала. Это было как раз в день моего рождения — 19 января. Я уже была дома, мы вернулись 17-го. Я все видела по новостям, плакала. Было очень тяжело осознавать, что государство может так поступать со своими гражданами.

— Когда вы вернулись в Крым, то участвовали в проукраинских митингах возле Совета Крыма. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.

После митинга 23 февраля состоялся еще один — 26-го, возле Верховной Рады Крыма. Тогда собралось большое количество людей. Утром я еще была в Евпатории, но заранее предупреждали, что возможны провокации, что пророссийская сторона также мобилизует своих сторонников, и ситуация может быть напряженной. Родители запрещали мне ехать, но я сказала, что должна ехать на пары, потому что уже много пропустила — и поехала. Уже в девять утра я была там. Позже подошла моя сестра, которая также тогда была в Симферополе. Потом приехал мой парень. Атмосфера была невероятная: приятно было видеть красно-черные флаги — такое редко случалось в Крыму. Было много крымскотатарских флагов, все пели украинские песни. Это напоминало атмосферу футбольных матчей сборной Украины, когда все вместе поют Червону руту, повстанческие песни, гимн — и ты чувствуешь, что вокруг единомышленники. Это был настоящий заряд надежды, уверенности, что мы — сила и сможем что-то изменить. По разным оценкам, нас было очень много — даже писали о 30 тысячах. А со стороны пророссийских сил были в основном купленные титушки и несколько симпатиков России. Их было очень мало, они были невыразительны и не составляли реальной силы. Мы чувствовали, что имеем преимущество. Но нас остановили — выступили крымскотатарские лидеры, сказали, что мы уже показали свое единство, и что не стоит захватывать здание. Мол, мы уже сорвали принятие пророссийских решений, поэтому лучше разойтись и не провоцировать насилие. Мы прислушались — хоть и не без разочарования. Но доверились лидерам. Уже той же ночью здание Верховного Совета Крыма захватили российские спецназовцы. После этого участие в митингах стало опасным. Все последующие собрания проходили под прицелом автоматов. В Евпатории началось блокирование украинских воинских частей. Мы носили нашим ребятам продукты, передавали письма поддержки. Но когда приближались, видели российскую технику, вооруженных военных. Они не позволяли даже подойти. Мы говорили: «Это наши ребята, мы принесли им еду, это наша земля». А они в ответ: «Это уже не ваша земля. Идите домой». Казалось, что это какой-то сюрреализм. XXI век, а тебе в лицо наставляют автомат, угрожают и говорят страшные вещи.

— Жалеете ли вы, что тогда не вошли в здание Рады Крыма?

Трудно сказать, что было бы. Некоторые говорят, что даже если бы мы зашли, это ничего бы не изменило — российский спецназ был уже готов, все произошло бы в любом случае, просто были бы жертвы. Мне говорили: «А вдруг бы ты тогда была внутри?». Лично я — жалею. Потому что теперь мы знаем, что произошло после того, как мы разошлись. А что было бы, если бы остались — уже не узнаем. Возможно, что-то изменилось бы, а возможно — нет. У россиян все было подготовлено. Через Черноморский флот они имели полную возможность вести боевые действия.

— После захвата здания вашу сестру эвакуировали из Крыма?

Ее не эвакуировали из Крыма, но из Симферополя она уехала в Евпаторию. Все учебные заведения временно закрыли, а Марина как раз училась в Симферополе. Дороги были перекрыты, транспорт не ходил — ни автобусы, ни поезда. Все было парализовано, заблокировано российской стороной. Несколько моих знакомых подобрали ее, посадили в авто и вывезли в Евпаторию. Это был не самый простой путь, но они добрались. В Симферополе было очень опасно — на крышах сидели снайперы, были спецназовцы. Я же на тот момент уже находилась в Евпатории.

Марина и Надежда Колб возле памятника Тасара Шевченко в Евпатории / Фото: https://www.instagram.com/nadiiakolb

— А что самое страшное вы наблюдали в Крыму во время аннексии?

Казалось, что это не может быть правдой, будто какая-то неудачная шутка. Мы же цивилизованные люди. Мой папа всю жизнь говорил, что никогда такого не будет — чтобы Россия напала, чтобы Крым аннексировали. Он верил, что это сразу означало бы ядерную и мировую войну. Было ощущение, что вот-вот прозвучит выстрел и начнется эта война. Никто до конца не понимал, что это такое, как оно может закончиться. Но с каждым днем все становилось страшнее: больше российских военных, они захватывали все больше объектов. Самое страшное, когда в Симферополе погиб украинский военный. Его застрелили за то, что сопротивлялся. Я этого лично не видела, но новости об этом поразили. Было также страшно, когда эвакуировали украинских военных. Один из лидеров сопротивления связывался со мной — искал место вблизи Евпатории, где можно было временно разместить часть ребят. Договоренности уже были, но потом все сорвалось. Этот парень — Геннадий Афанасьев. Он был в плену, а потом погиб на войне. Очень сильный человек. Та неделя была сплошным ужасом. Постоянный страх, напряжение. Кроме вооруженных россиян с направленными на меня автоматами, я лично боевых действий не видела. Но ощущение, будто ты на войне.

— Как вам и вашей семье удалось уехать из Крыма?

Когда стало понятно, что все серьезно, что ситуация только ухудшается, назначили дату так называемого «референдума». Просто напротив моего дома организовали участок, который охраняли российские военные. Тогда мы еще все активно пользовались российской соцсетью, и я понимала, что все прослушивается, я где-то была активной, следовательно, могла поставить под угрозу свою семью. Поэтому решили, что время выезжать. Поезда еще ходили. В день «референдума» мы с мамой и тремя младшими братьями уехали. Сестра с папой остались — надо было забрать документы из университета и еще немного проследить за ситуацией. Выехали без особых препятствий. На выезде из Крыма уже могли быть проверки, но нам повезло. Постов было много, но нам удалось выехать без задержек.

— Многих проукраинских активистов арестовали. Были ли среди них ваши знакомые?

Да. Опять же, упомянутый Геннадий Афанасьев. Мы пересекались на митингах, он помогал в организации эвакуаций, координировал действия. Также — Олег Сенцов. Лично мы не были знакомы, но все знали, кто он — как режиссер и как человек, который активно сопротивлялся. Несколько ребят из моей школы тоже участвовали в митингах, помогали военным, а впоследствии вступили в ряды ВСУ. Я очень ими горжусь. Из моего окружения кто-то сразу уехал, кто-то пытался бороться, но некоторых таки арестовали.

— А были среди ваших знакомых или друзей те, кто принял российскую сторону?

Да, конечно. Некоторые открытия были очень болезненными. Это касалось не только друзей — даже дальних родственников. Я бы сказала, что около 25−30% людей показали себя с не лучшей стороны. А за эти 11 лет, под влиянием пропаганды и постоянной информационной обработки, еще часть изменила свои взгляды в совершенно неожиданную сторону.

— Вы также рассказывали, что после выезда ваша семья частично вернулась в Крым, чтобы сохранить украинское гражданство. Как это было?

Да, папа сразу остался в Крыму, а мама поехала со мной. После «референдума» дали месяц на подачу заявления об отказе от российского гражданства. Иначе всех автоматически зачисляли в систему как граждан России. Из Евпатории нужно было ехать в Симферополь, стоять в длинных очередях. У нас оставалось жилье, и к тому же родственники пожилого возраста. Мама понимала, что если не вернется, ее автоматически зарегистрируют как гражданку РФ. Она вернулась домой, вместе с папой прошла все формальности, несмотря на давление, оскорбления и препятствия. Оба отказались от российского паспорта и так его и не получили. Но впоследствии мама постоянно сталкивалась с дискриминацией, потому что пенсии или не платили, или выплачивали мизер, дети имели ограниченный доступ к кружкам. Подобных трудностей было немало.

— Пенсии уже на тот момент платили в рублях?

Так, после 17 марта начался полный перевод на российскую валюту. Люди были вынуждены либо принять новую реальность, либо выезжать.

Надежда Колб помогала украинским военным в Крыму / Фото: https://www.instagram.com/nadiiakolb

— После этого вы ездили домой только на каникулы, потому что уже учились во Львове?

Да.

— С какими трудностями сталкивались во время поездок и пребывания в Крыму?

Надо было проходить полноценную границу, объяснять цель въезда. Чаще всего — тщательная проверка багажа. Россияне постоянно задавали провокационные вопросы: «Крым — это какая страна?». Я отвечала: «Я еду домой». В ответ слышала: «Это уже не твой дом». А я говорила: «Я здесь родилась. Как это не мой дом?». Один раз моего парня, который ехал ко мне из Симферополя во Львов, просто сняли с поезда. Не дали возможности добраться. Такие препятствия были на каждом шагу, и морально это очень давило. Казалось, лучше уже не ехать. Но и не видеть свою семью — тоже было невозможно. Когда начался COVID, я провела больше времени дома. Во время карантинов оставалась в Крыму. Мы пытались отгородиться от окружающей реальности, создать свою маленькую украинскую среду: говорить, читать, смотреть — только на украинском. И просто верить, что все изменится.

— А были споры или конфликты с соседями, которые приняли российское гражданство?

Постоянно. Мы с семьей — не из тех, кто молчит или терпит. Часто возникали споры, доходило до угроз. Некоторые даже говорили, что сдадут нас ФСБ. Иногда это были близкие люди. Было неприятно, но, к счастью, до реальных последствий не дошло.

— А вас не упрекали, что вы из Львова приезжаете в Крым?

Спрашивали, почему именно Львов, зачем туда ехать, почему не приняли российское гражданство. Мол, вы же из Крыма, родились здесь, а как так. Отвечала прямо: это мое дело, не приняли, потому что в Украине лучше. Некоторые убеждали: «Здесь же повысили пенсии, зарплаты, жить стало лучше». Я отвечала, что для нас ничего не улучшилось. Наоборот, все остановилось. Например, мои бабушки зарабатывали благодаря туристам, которые приезжали в Крым. После аннексии это стало невозможно. Все стало хуже. Те попытки создать иллюзию улучшения — просто показуха. Реального развития не было и быть не могло.

— А что было хуже всего?

Хуже всего — это общее осознание, что из Крыма делают военную базу, а не пространство для жизни. Многие это чувствовали. Россия не умеет создавать что-то качественное. Они просто разрушали то, что уже работало: санатории, инфраструктуру, даже архитектуру. А то, что строили, выглядело скорее комично, чем современно или удобно. Кто-то из военных пенсионеров, возможно, действительно получил повышение пенсии, и для них стало немного лучше. Но те, кто имел достойную жизнь до 2014-го, вряд ли видят позитив в изменениях. А сейчас — это вообще как остров отчуждения.

— Как все происходило с деньгами? Вы приезжали с гривнами?

Впоследствии гривну вообще запретили к обращению. Обмен — только неофициально, с риском. Лучше всего было заранее обменять гривны в Украине на доллары, потому что с ними работать было проще. Это надо было планировать заранее. Ко мне иногда приезжали друзья из Львова — мы сразу предупреждали их: с гривнами лучше не приезжать, и символику с собой не брать. Потому что могут быть серьезные проблемы даже за мелочи.

— Как ваши родные и соседи в Крыму реагировали на разговоры о возможном полномасштабном вторжении?

Не верили. Надо понимать, что в Крыму это были не просто слухи — шла реальная подготовка. Увеличилось движение техники. Мы видели огромные колонны, в Молочном возле Евпатории перекрыли весь берег. Постоянно проводили учения. Это продолжалось последние три месяца перед вторжением. Кто-то говорил, что это просто маневры, кто-то не верил, что это может перерасти в войну. Думали: зачем это все, как только прекратились бои на Востоке. Папа тоже повторял: «Такое невозможно, никто не пойдет дальше». Он говорил: «Если они пойдут в Запорожье, к атомным станциям — это же сразу ядерная война, половины России не будет». Так считало большинство — независимо от политических взглядов. А некоторые, наоборот, успокаивали себя, мол, даже если что-то будет, Россия быстро все завершит, Украина же не сможет дать сопротивление.

— 16 февраля 2022 года вы поехали в Херсон. Вы вспоминали, что разговаривали с работниками СБУ и именно тогда почувствовали, что война неизбежна. Почему именно после этого появилось это ощущение?

Впервые меня остановили на украинской стороне границы и тщательно проверяли вещи. Это уже насторожило — было видно, что Украина готовится. Потом, когда меня пригласили в отдельный кабинет и начался разговор с работником СБУ, стало совсем тревожно. Он подробно расспрашивал о каждой единице техники, которую я видела в Крыму, о частоте полетов, учений — буквально все, до мелочей. Это напоминало фрагмент из военного фильма. Я отвечала искренне, насколько могла вспомнить, и стало ясно — вопросы не случайны. Дополнительно давили постоянные взлеты российских истребителей. Это продолжалось последний месяц непрерывно. Поездка в Херсон лишь укрепила это предчувствие. В дороге, на протяжении 200 километров до админграницы, было видно военную технику и активные приготовления. Когда вернулась, дома возник очередной бытовой спор. Мама сказала, что что-то идет не так. А я ответила: «Мама, война будет. Все, о чем ты говоришь — это уже не главное. Война будет». Она молчала, не зная, что сказать. Я начала собирать вещи. Сказала, что надо выезжать, потому что все вот-вот начнется. Что если останемся — не только не сможем помочь, но и окажемся в тылу врага. Но тогда мы никуда не поехали.

— Какой была ваша реакция, когда 23 февраля закрыли выезд из Крыма?

Очень хорошо помню тот вечер. Мы с мужем и младшими детьми смотрели фильм, но внутри уже было тревожное предчувствие. Около 22:00 в телеграм-каналах и на Facebook начали появляться сообщения, что выезд из Крыма перекрыт. Сразу сделала пост и сторис, чтобы предупредить тех, кто меня читает, и родных, что из Крыма не выехать, что-то серьезное надвигается. Той ночью почти не спала. Слышала ужасный гул истребителей — поняла, что происходит что-то необычное. Проверила телефон — и увидела новости. Через полчаса начались взрывы на территории Украины.

— А каким для вас было 24 февраля 2022 года?

Казалось, что время остановилось. Я плакала. Кто-то собрал детей и отвез в школу. Брат мужа должен был идти на занятия — его забрали, а своим братьям мы сказали, чтобы они оставались дома. Мы решили перейти из моей квартиры в родительскую. Около 9:00 утра вышли — улицы были пустыми. Люди напуганы, никто не понимал, что будет дальше. Город казался мертвым. Слышались отдаленные взрывы, грохот, в небе оставались следы от истребителей. Когда добрались до родителей, все были в слезах. Никто не знал, что делать. Звонили родственникам, спрашивали, кто где. Было полное ощущение тумана и хаоса. Первые два дня я не могла ни есть, ни спать. Только после успокоительных уколов начала возвращаться в сознание. Осознала, что нахожусь в тылу врага — отсюда вылетают самолеты, которые бомбят города, где живут мои родные.

— Вы активно сообщали в Instagram о том, что происходит в Украине. Получали ли угрозы от россиян, или спецслужб?

Да, и до сих пор получаю. Было страшно, потому что мы знали, что людей арестовывают. Под нашими окнами часто стояла машина с черными российскими военными номерами. Это не было случайностью. Были прямые угрозы. Давили и через близких: «Скажите ей, пусть замолчит». В определенный момент я была готова к тому, что могут прийти. Не могла больше оставаться в Крыму. Сказала семье: или уезжаем все, или я вырываюсь сама. Меня поддержали, мы поехали вместе — путь был непростой, но мы выехали. Тогда все обошлось только угрозами. Сейчас иногда еще что-то пишут, но я научилась реагировать спокойнее.

— 18 марта вы выехали из Крыма к границе с Латвией. Вы рассказывали, что тогда задержали и допрашивали вашу маму. Расскажите, что произошло.

Это была поздняя ночь, около полуночи. Было очень холодно. С нами была собака, и документы на нее были не совсем в порядке. Мы понимали, что это может стать формальным основанием для задержания. Телефоны мы держали наготове, удалили все, что могло привлечь внимание, но осознавали, что если они захотят, то все смогут восстановить. За себя я волновалась меньше — в Крыму не было информации о моей новой фамилии и браке. А вот насчет мамы — у них были все данные, что она ездила со мной на Майдан, что мы с сестрой учились во Львове. На российской границе ее задержали и куда-то повели. Ее не было почти час. Мы с сестрой очень волновались и не знали, где ее искать. В целом к нам относились пренебрежительно. Когда мама вернулась, сделала вид, будто не с нами. Возможно, ее это спасло — тогда на пункте пропуска был очень большой поток людей, и контроль был не таким придирчивым. Сейчас, думаю, активистам или людям с четкой позицией выехать еще сложнее, а заехать — почти нереально. Это было очень тяжело. Но когда нам разрешили пройти и мы преодолели те 50 метров после пункта контроля — это было настоящее счастье. Мы не знали, где оказались, что будет дальше, но были рады, что вырвались. Сейчас это все вспоминается, как какой-то странный сон.

Марина и Надежда Колб с мамой / Фото: https://www.instagram.com/nadiiakolb

— Ваш брат записался в ТрО в первые дни полномасштабного вторжения. Чем он занимается сейчас?

Сейчас он со мной в Риге. Он — мой главный теннисный тренер. Ему всего 22 года, но он очень мне помогает. Это моя главная опора в спорте.

— Вы часто встречаетесь на турнирах с российскими спортсменами?

К сожалению, да. Если первый год-два их было меньше, они как будто притихли, то теперь снова появляется все больше. Они более активны, позволяют себе больше. И, к сожалению, не все из них ведут себя достойно.

— Случаются ли провокации с их стороны?

Да, бывает. Они знают, что не имеют права использовать свою символику, но сознательно провоцируют — носят ее на вещах, проверяют реакцию организаторов. Бывали случаи, когда они позволяли себе неприемлемые выкрики — шовинистические, расистские. Это давит на украинских спортсменов и является абсолютно несправедливым. Обидно, что международные федерации часто закрывают на это глаза.

— Были ли среди спортсменов те, кто высказывал вам слова поддержки после начала полномасштабного вторжения?

Поскольку на момент вторжения России в Украину я уже несколько лет не играла в туре и не поддерживала контактов со многими игроками, я не ожидала никакой реакции. От россиян — никто ничего не написал. А вот две белорусские теннисистки выразили слова поддержки. Написали на белорусском, и когда произошел первый подрыв Крымского моста 8 октября 2022 года — еще раз написали, что празднуют это вместе с нами. Это был приятный жест, хотя не могу сказать, что это типичная реакция всех игроков. Но эти две девушки действительно пытались поддержать.

— Вы до сих пор общаетесь с ними?

Нет.

— Когда вы приехали в Ригу, то написали в соцсетях, что готовы тренировать, а все заработанные средства передавать на поддержку ВСУ. Какие предложения больше всего вас тронули?

Было очень много разного. Предлагали работу тренером в разных городах Латвии. Некоторые люди просто передавали средства и просили передать их проверенным фондам или знакомым, которые точно знают, как правильно их использовать. Были и те, кто помогали нашей семье лично — продуктами, советами, поддержкой. Другие просили рассказывать историю Крыма, обращались с просьбой дать интервью. Я считаю это важным, потому что представляю Крым. Для нас война началась не в 2022-м, а значительно раньше. Люди, которые нас поддержали тогда, остаются с нами до сих пор. Я очень благодарна Латвии, потому что она оказалась невероятной страной в плане поддержки.

— Как у вас появилась идея возобновить теннисную карьеру?

Мы увидели, что теперь можно подаваться на парные турниры онлайн — это позволяло понимать, куда есть шанс попасть. Кроме того, мы уже были в европейской столице, откуда гораздо проще и дешевле добираться на соревнования, чем из Крыма. Решили попробовать выступить в странах, куда были удобные маршруты — проверить, в какой мы форме, на каком уровне и возможно ли это вообще финансово. Оказалось, что определенный игровой уровень мы сохранили. А еще мы увидели, что наш украинский флаг вызывает интерес, и люди через него начинают узнавать больше о Крыме. Это добавило мотивации. Мы решили, что пока есть силы и это не убыточно — стоит попробовать. Однажды летом вернулись и сразу поднялись до рекордной для нас позиции за последние годы. Казалось, это уже предел. Но потом пришли новые победы. И поэтому мы до сих пор играем, хоть и не на полную ставку.

— Что для вас лично стало самым трудным за это время? Возможно, что-то забыли, или наоборот — открыли в себе новое?

Все стало совсем иначе. Сейчас теннис — это уже не просто спорт, а инструмент. На фоне войны понимаешь, что это только игра. Но если уж играешь, то должен делать это качественно, чтобы что-то доказать, рассказать, привлечь внимание. Из-за этого даже морально стало немного легче, появилась дополнительная мотивация. Технически мы ничего не забыли. Наоборот — начали экспериментировать, добавлять новые элементы в игру, стали менее скованно играть. Единственное, что потребовало времени — это научиться держать концентрацию на протяжении всего матча. Это было непросто. Еще один вызов — научиться принимать поражения. В теннисе их всегда больше, чем побед, и каждое из них, как маленькая личная катастрофа. Это до сих пор болит. Но мы уже учимся восстанавливаться.

— В 2022 году вы сыграли в финале турнира ITF. Что это был за опыт для вас?

Это было очень приятно. Я почувствовала невероятную поддержку Украины. Еще до финала знала, что готовят исполнение гимна. Люди проявляли интерес, присылали донаты, делились информацией. Дойти до своего первого финала после перерыва в карьере, на фоне всего пережитого — это было что-то особенное. Это вдохновляло, давало ощущение, что мы на своем месте и делаем то, что имеем.

— Какой момент вы считаете лучшим в своей теннисной карьере?

Прежде всего вспоминается зимний чемпионат Европы. Играть за страну — это всегда что-то особенное. А еще — первые победы после возвращения: сначала в Польше, потом в Испании. Также — победы на турнирах WTA: в Гонконге в прошлом году и в Мексике в этом году. Есть еще один малоизвестный, но важный эпизод: мы с Мариной представляли Львовский университет на студенческом чемпионате Европы. Формально это было выступление за университет, но мы играли в украинской форме, как представительницы страны. В финале победили сильную команду из Португалии, а решающий матч выиграли в паре. Когда поднимали флаг Украины — это было настоящее счастье. Даже если это не профессиональный, а любительский уровень, там участвовали игроки из WTA. Но главное — мы чувствовали, что выступаем за свою страну. И когда выигрываешь под украинским флагом — это всегда самые особенные моменты.

— Хватает ли вам призовых с турниров ITF, чтобы покрывать расходы на поездки?

Сейчас ситуация значительно улучшилась. Турниры категории от 60 тысяч долларов уже включают проживание — если ты в основной сетке, а мы с Мариной всегда играем в основной сетке парного разряда, то организаторы обеспечивают место в официальном отеле. Это очень облегчает участие в турнирах. Мы стали чаще участвовать в соревнованиях высшей категории, и теперь в большинстве случаев либо выхожу «в плюс», либо хотя бы полностью покрываю расходы на неделю. Так что это действительно стало моей работой — совмещение тренировок и турниров, которое позволяет мне жить и оплачивать счета.

— Вы пять раз играли против Марины. Какими были эти матчи?

Если честно, они были достаточно сложными — не только технически, а прежде всего эмоционально. Есть сестры, которые не так тесно общаются, не живут и не тренируются вместе постоянно. У нас все наоборот — мы очень близки, всегда вместе, всегда поддерживаем друг друга. И когда играем друг против друга, я переживаю не только за себя, но и за Марину, ее эмоциональное состояние. И она — так же. Бывали моменты, когда она уже была очень близка к победе, но думала о том, как я это восприму, как это на меня повлияет. Иногда из-за этого теряется смысл самой игры — слишком много эмоций. Поэтому, конечно, мы никогда не радуемся, когда жребий выпадает так, что приходится играть друг против друга.

— А как это происходит организационно? Вы едете на турнир вместе, или по отдельности? Общаетесь перед матчем?

Мы всегда ездим вместе. Живем вместе, разминаемся вместе. Часто просим одну комнату. Даже когда знаем, что будем играть друг против друга, ничего не меняем. Выходим на корт и просто играем, стараясь не задеть друг друга эмоционально. Конечно, победительница радуется, но проигравший всегда немного расстроен.

— Статистика показывает, что у вас пять матчей и пять побед над Мариной. Это так?

Это — международная статистика. Но я проигрывала Марине на взрослом чемпионате Украины, когда она во Львове получила звание мастера спорта — тогда мы встретились в полуфинале. И на тренировках все бывает по-разному. Но да, на международных турнирах я действительно выиграла все матчи. Думаю, свою роль играет то, что я старше и имею больше опыта именно в одиночном разряде. Возможно, на Марину где-то и давит, что она моложе.

— А не возникает из-за этого мелких ссор или обид?

В целом — нет. С моей стороны точно, думаю, что и Марина скажет то же самое. Конечно, иногда бывает немного обидно, когда кто-то теряет шанс пройти дальше в турнире. Было несколько раз, когда я выигрывала у Марины, а потом проигрывала в следующем круге — и чувствовала себя виноватой, будто остановила её. Но у нас разные стили игры, и конфликтов из-за этого не было. Надеюсь, что и не будет.

— А братья или родители шутят из-за ваших матчей с Мариной?

Шутят, конечно! Особенно братья — младшие, они из чего угодно найдут повод для шутки. Но в то же время очень поддерживают. Им интересно смотреть даже наши тренировки — особенно, когда там есть эмоции. Кто-то болеет больше за Марину, кто-то — за меня. У нас в семье вообще много игры — футбол, баскетбол, карты, шахматы. Такая мини-конкуренция — это норма. Хотя, конечно, никто не любит проигрывать.

Сестры Надежда и Марина Колб / Фото: https://www.instagram.com/nadiiakolb

— А если бы не теннис, чем бы вы занимались?

Очень люблю футбол. Когда получила первое образование как психолог, хотела работать именно в командном виде спорта — например, в футбольном клубе. Когда мои братья занимались футболом, я тоже хотела как-то приобщиться. Даже подавала заявки, когда искали спортивного психолога в академии. Возможно, если бы не теннис, я бы серьезно попробовала себя в футболе. Но в женском футболе пока меньше возможностей. Психология также важна для меня. Во время учебы получала настоящее удовольствие, много узнала о себе. И даже сейчас, во время карьеры, хочу развиваться в этом направлении.

— Есть любимый футбольный клуб?

Болею за все украинские команды. Брат очень любил Манчестер Юнайтед — и я тоже к ним прикипела, хоть и не все там сейчас идеально. Поддерживаю Динамо, но когда Шахтер играет на международной арене — болею и за него. А за сборную Украины — безусловно. В прошлом году были на матче против Бельгии, а до того — на играх против Португалии, Испании, Германии.

Я хотела бы также отметить латвийскую команду РФС. Это клуб, в академии которого сейчас играют мои братья — Стас и Илья. Их очень хорошо приняли, помогают чем могут. На матчах мужской команды всегда есть украинский флаг среди болельщиков, и часто звучат известные кричалки в адрес ху*ла. В прошлом году РФС впервые выступал в Лиге Европы, и я всегда с удовольствием посещаю их матчи, когда нахожусь в Риге.

— А любимый игрок есть?

Из больших звезд всегда больше симпатизировала Роналду. А в украинской сборной — все ребята достойны уважения. Очень нравится Довбик, также Забарный. Ярмоленко — тоже красавец.

— Что бы вы сказали себе 16-летней?

Сказала бы: не переживай по пустякам. Легче воспринимай маленькие неудачи. Но при этом — никогда не изменяй своим принципам. Иметь принципы — очень важно. Даже если сложно, оставайся верной себе.

