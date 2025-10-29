Пятикратный чемпион Большого шлема и участник самого длинного матча в истории тенниса завершил карьеру

Об этом сообщает Reuters.

43-летний теннисист провел свой последний поединок на турнире ATP 1000 в Париже, где в паре с Григором Димитровым уступил дуэту Юго Ни/Эдуар Роже-Васселен со счетом 4−6, 7−5, 4−10.

Маю — один из самых успешных игроков Франции. На его счету пять титулов Большого шлема в паре и десятки побед на турнирах серии ATP. Также он был первой ракеткой мира в парном разряде.

За свою 25-летнюю карьеру он получил славу не только благодаря трофеям, но и из-за участия в самом длинном матче в истории тенниса — против американца Джона Иснера на Уимблдоне 2010 года. Та встреча длилась 11 часов и 5 минут и растянулась на три дня. Один лишь пятый сет, который длился 8 часов и 11 минут, превзошел предыдущий рекорд продолжительности всего поединка.

Возможность выигрывать Большие шлемы была для меня одним из лучших воспоминаний. Именно это я и запомню. Кроме титулов титулы и трофеев, которые у меня есть, это также все, что произошло на пути к этим трофеям и победам.

Это все сомнения, вопросы, ошибки, которые я делал. Именно это делает карьеру насыщенной, и моя карьера в этом плане очень насыщенная", — сказал Маю.

Ранее муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис объявил о завершении карьеры в 2026 году.