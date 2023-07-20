«Я полностью поддерживаю Украину». Норвежской теннисистке стыдно за командную игру с россиянкой на Уимблдоне 20 июля, 10:00 Ульрикке Эйкери (Фото:BTU)

Ульрикке Эйкери, которая является норвежской теннисисткой, публично извинилась за то, что выступала на Уимблдоне и других соревнованиях в команде вместе с россиянкой Александрой Пановой.

По словам теннисистки, ей очень жаль за игру с представительницей страны-агрессора. Также Ульрикке заявила, что полностью поддерживает Украину в войне с Россией.

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«Мне очень жаль. Оглядываясь назад, я очень сожалею, что не подумала об этом раньше. К сожалению, я не думала. Учитывая ситуацию в мире, я очень сожалею о своем решении. Я полностью поддерживаю Украину, решительно выступаю против вторжения и сочувствую украинцам, которые страдают», — сказала Эйкери SVT Sport.

Отметим, что Эйкери и Панова вылетели во втором круге Уимблдона.

Ранее сообщалось, что китайская теннисистка со слезами на глазах снялась с матча после жалкого поступка соперницы.