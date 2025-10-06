«Это было жестоко». Джоковича несколько раз стошнило во время матча на турнире в Китае: теннисист назвал причину — видео

6 октября, 13:58
Новак Джокович (Фото: REUTERS/Го Накамура)

У сербского теннисиста Новака Джоковича возникли проблемы со здоровьем во время матча против немца Янника Ханфманна в 1/16 финала турнира ATP 1000 в Шанхае.

Поединок длился 2 часа 42 минуты и завершился победой Джоковича со счетом 2:1 (4:6, 7:5, 6:3).

Во втором сете серба несколько раз стошнило. Как объяснил серб, это все из-за сложных погодных условий.

https://twitter.com/jmgmoron/status/1974918210312143318?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1974918210312143318%7Ctwgr%5E389eb1e777558bd492f6180d118015c85f945dd5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ftennis%2F1000000285129-dzhokovycha-znudylo-dekilka-raziv-pid-chas-matchu-z-hanf%2F

«Конечно, условия одинаковы для всех, но это очень жестоко. Влажность более 80% делает игру невероятно тяжелой, особенно когда играешь днем под солнцем», — сказал теннисист после матча.

Подобные проблемы коснулись и других игроков: француз Теренс Атман чувствовал себя плохо из-за жары, а Янник Синнер вынужден был прекратить матч из-за сильных судорог.

В 1/8 финала Джокович встретится с испанцем Хауме Мунаром.

Ранее сообщалось, что Джокович побил рекорд Федерера на хардовых турнирах Большого шлема.

