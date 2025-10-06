«Это было жестоко». Джоковича несколько раз стошнило во время матча на турнире в Китае: теннисист назвал причину — видео
Новак Джокович (Фото: REUTERS/Го Накамура)
У сербского теннисиста Новака Джоковича возникли проблемы со здоровьем во время матча против немца Янника Ханфманна в 1/16 финала турнира ATP 1000 в Шанхае.
Поединок длился 2 часа 42 минуты и завершился победой Джоковича со счетом 2:1 (4:6, 7:5, 6:3).
Во втором сете серба несколько раз стошнило. Как объяснил серб, это все из-за сложных погодных условий.
«Конечно, условия одинаковы для всех, но это очень жестоко. Влажность более 80% делает игру невероятно тяжелой, особенно когда играешь днем под солнцем», — сказал теннисист после матча.
Подобные проблемы коснулись и других игроков: француз Теренс Атман чувствовал себя плохо из-за жары, а Янник Синнер вынужден был прекратить матч из-за сильных судорог.
В 1/8 финала Джокович встретится с испанцем Хауме Мунаром.
Ранее сообщалось, что Джокович побил рекорд Федерера на хардовых турнирах Большого шлема.