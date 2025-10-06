У сербского теннисиста Новака Джоковича возникли проблемы со здоровьем во время матча против немца Янника Ханфманна в 1/16 финала турнира ATP 1000 в Шанхае.

Поединок длился 2 часа 42 минуты и завершился победой Джоковича со счетом 2:1 (4:6, 7:5, 6:3).

Во втором сете серба несколько раз стошнило. Как объяснил серб, это все из-за сложных погодных условий.



«Конечно, условия одинаковы для всех, но это очень жестоко. Влажность более 80% делает игру невероятно тяжелой, особенно когда играешь днем под солнцем», — сказал теннисист после матча.

Подобные проблемы коснулись и других игроков: француз Теренс Атман чувствовал себя плохо из-за жары, а Янник Синнер вынужден был прекратить матч из-за сильных судорог.

В 1/8 финала Джокович встретится с испанцем Хауме Мунаром.

Ранее сообщалось, что Джокович побил рекорд Федерера на хардовых турнирах Большого шлема.