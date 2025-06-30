«Хочу играть еще несколько лет». Самый титулованный теннисист мира признался, когда планирует завершить карьеру
Новак Джокович не планирует уходить из тенниса в ближайшее время (Фото: Geoff Burke-Imagn Images)
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович поделился планами относительно своей карьеры.
38-летний серб заявил, что хочет продолжать выступления на профессиональном уровне еще несколько лет, сообщает пресс-служба Уимблдона.
«Мое желание — играть еще несколько лет. Хочу быть здоровым как физически, так и психологически, сохранять мотивацию выступать на самом высоком уровне. Это моя главная цель, хотя на этом этапе трудно сказать наверняка.
Вероятно, я соглашаюсь с тем, что Уимблдон может быть лучшим шансом на победу, учитывая мои результаты здесь и то, как я себя чувствую. Здесь я получаю дополнительный импульс и мотивацию, чтобы показать свой лучший теннис", — сказал Джокович.
Уимблдонский турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.
Джокович выиграл 24 турнира Большого шлема в индивидуальном разряде: 10 Australian Open, 3 Ролан Гаррос, 7 Уимблдонов и 4 US Open. Это абсолютный рекорд в мужском одиночном разряде.
Ранее Джокович откровенно рассказал, как был «третьим лишним» рядом с Надалем и Федерером.