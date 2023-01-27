«Мы никогда не поддержим войну». Джокович прокомментировал поступок отца, позировавшего с пророссийскими фанатами 27 января, 17:58 Джокович заявил, что его отец не поддерживает войну (Фото:REUTERS/Loren Elliott)

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поступок своего отца Срджана, позировавшего с фанатами с символикой российских оккупантов и флагом РФ с изображением Владимира Путина.

Во время пресс-конференции Джокович заявил, что инцидент с его отцом неправильно интерпретировали и он не поддерживает никакие военные действия.

«Отец, вся моя семья и я сам пережили несколько войн в 90-х. Как отец сказал в заявлении, мы никогда не поддержим ни одного насилия или войны. Мы знаем, как это разрушительно для семьи, людей в любой стране.

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Отец, как я уже говорил, проходил мимо. Вокруг было много сербских флагов. Вот что он подумал. Он подумал, что фотографируется с кем-то из Сербии. Вот и все. Он пошел дальше", — сказал Джокович.

Сообщалось, что Джокович вышел в финал Australian Open, где сыграет против греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.