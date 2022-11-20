Джокович выиграл Итоговый теннисный турнир
Джокович завершил сезон на мажорной ноте (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем Итогового теннисного турнира в Турине.
В финале Джокович в двух сетах победил норвежца Каспера Рууда, который впервые дошел до решающего матча.
В первом сете шла равная борьба, однако в конце Джокович сделал брейк и выиграл 7:5. Во второй партии серб повел 4:1, после чего довел игру до победы — 6:3.
Для Джоковича это уже 6-й титул Итогового турнира и теперь серб делит первое место по количеству побед со швейцарцем Роджером Федерером, завершившим карьеру в этом году.
Каспер Рууд (Норвегия) — Новак Джокович (Сербия) 0:2 (5:7, 3:6)
Ранее Джокович выиграл седьмой Уимблдон в карьере.