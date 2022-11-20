Джокович выиграл Итоговый теннисный турнир 20 ноября, 23:44 Джокович завершил сезон на мажорной ноте (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем Итогового теннисного турнира в Турине.

В финале Джокович в двух сетах победил норвежца Каспера Рууда, который впервые дошел до решающего матча.

В первом сете шла равная борьба, однако в конце Джокович сделал брейк и выиграл 7:5. Во второй партии серб повел 4:1, после чего довел игру до победы — 6:3.

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Для Джоковича это уже 6-й титул Итогового турнира и теперь серб делит первое место по количеству побед со швейцарцем Роджером Федерером, завершившим карьеру в этом году.

Каспер Рууд (Норвегия) — Новак Джокович (Сербия) 0:2 (5:7, 3:6)

Ранее Джокович выиграл седьмой Уимблдон в карьере.