«Улыбнитесь, вас снимают». Звездный украинский теннисист доволен атакой дронов на десантный корабль РФ — видео
Александр Долгополов (Фото:Twitter: Alex Dolgopolov)
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов, который воюет в рядах ВСУ, отреагировал на атаку Новороссийска Краснодарского края двумя морскими дронами.
В своем Twitter-аккаунте Долгополов опубликовал видео атаки надводного дрона на российский десантный корабль Оленегорский горняк, иронично спросив, что же с ним произошло.
«Что произошло с российским военным кораблем? Улыбнитесь, вас снимают», — написал Долгополов.
Напомним, что в пятницу, 4 августа, Новороссийск Краснодарского края атаковали два морских дрона. После этого появилось видео с большим российским десантным кораблем Оленегорский горняк, который сильно накренился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков.
Ранее Александр Долгополов отреагировал на атаку беспилотников в Москве.