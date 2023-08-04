«Улыбнитесь, вас снимают». Звездный украинский теннисист доволен атакой дронов на десантный корабль РФ — видео

4 августа, 16:22
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Александр Долгополов (Фото:Twitter: Alex Dolgopolov)

Александр Долгополов (Фото:Twitter: Alex Dolgopolov)

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов, который воюет в рядах ВСУ, отреагировал на атаку Новороссийска Краснодарского края двумя морскими дронами.

В своем Twitter-аккаунте Долгополов опубликовал видео атаки надводного дрона на российский десантный корабль Оленегорский горняк, иронично спросив, что же с ним произошло.

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«Что произошло с российским военным кораблем? Улыбнитесь, вас снимают», — написал Долгополов.

Напомним, что в пятницу, 4 августа, Новороссийск Краснодарского края атаковали два морских дрона. После этого появилось видео с большим российским десантным кораблем Оленегорский горняк, который сильно накренился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков.

Ранее Александр Долгополов отреагировал на атаку беспилотников в Москве.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис Российско-украинская война Александр Долгополов

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