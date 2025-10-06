Новый рейтинг WTA: Костюк поднялась, большое падение Стародубцевой, изменения в топ-10

Об этом сообщает WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 13-е место. Марта Костюк поднялась с 28-й на 26-ю позицию, тогда как Даяна Ястремская осталась 31-й.

Наибольшее падение среди украинок потерпела Юлия Стародубцева, которая опустилась сразу на 45 строчек — до 131-го места. Зато Дарья Снигур улучшила свой рейтинг на девять позиций и теперь занимает 175-е место.

Реклама

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

В топ-10 также произошли изменения. Джессика Пегула обошла Мэдисон Киз и поднялась на шестую строчку, а Елена Рыбакина обошла Чжэн Циньвэнь и стала девятой. Лидировать продолжает белоруска Арина Соболенко.

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Ранее сообщалось, что Ястремская не смогла доиграть матч в Китае из-за проблем со здоровьем.