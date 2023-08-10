Украинский теннисист сыграл в паре вместе с россиянином на турнире в Боснии и Герцеговине

10 августа, 08:20
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Олег Приходько (Фото:Instagram)

Олег Приходько (Фото:Instagram)

Олег Приходько, который является украинским теннисистом, сыграл в паре с россиянином Александром Клоком на турнире серии ATP Challenger в Баня-Луке в Боснии и Герцеговине.

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Пара Приходько-Клок проиграла матч Виктору Джурашовичу (Норвегия) и Акиру Сантиллану (Австралия) со счетом — 3:6, 4:6.

Украинский теннисист и представитель страны-агрессора ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один из шести брейк-пойнтов в матче, который длился 56 минут.

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Теннисисты уже не впервые играют вместе. Отметим, что ранее Приходько выступал в паре вместе с другими россиянином Яном Бондаревским.

Ранее сообщалось, что украинский футболист опозорился предательским заявлением после переезда в страну-агрессор.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис

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