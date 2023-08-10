Украинский теннисист сыграл в паре вместе с россиянином на турнире в Боснии и Герцеговине
Олег Приходько (Фото:Instagram)
Олег Приходько, который является украинским теннисистом, сыграл в паре с россиянином Александром Клоком на турнире серии ATP Challenger в Баня-Луке в Боснии и Герцеговине.
Пара Приходько-Клок проиграла матч Виктору Джурашовичу (Норвегия) и Акиру Сантиллану (Австралия) со счетом — 3:6, 4:6.
Украинский теннисист и представитель страны-агрессора ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один из шести брейк-пойнтов в матче, который длился 56 минут.
Теннисисты уже не впервые играют вместе. Отметим, что ранее Приходько выступал в паре вместе с другими россиянином Яном Бондаревским.
Ранее сообщалось, что украинский футболист опозорился предательским заявлением после переезда в страну-агрессор.