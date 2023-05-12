«Больше не повторится». Организаторы теннисного турнира извинились за сексизм 12 мая, 19:24 Организаторы Madrid Open извинились после сексистского скандала (Фото:Instagram: vichka35)

Громким скандалом завершились женские соревнования в Мадриде. В отличие от мужчин, на награждении девушки не смогли выступить с чемпионской речью.

В финале парного турнира, состоявшемся 7 мая, Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад Майя победили тандем Джессики Пегулы и Коко Гофф. Однако организаторы турнира не дали чемпионкам права на традиционную речь во время церемонии награждения. Хотя на мужских турнирах с этим проблем не было.

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Это возмутило теннисисток, Пегула разочарованно прокомментировала эпизод: «Никогда в жизни не подумала бы, что нам не дадут речь».

После шквала критики, организаторы все же попросили прощения у теннисисток.

«Мы приносим искренние извинения всем игрокам и болельщикам, которые ожидали большего от турнира Mutua Madrid Open.

Не предоставить финалисткам женского парного турнира возможность обратиться к болельщикам по завершению матча было неприемлемым.

Мы извинились непосредственно перед Викторией, Беатрисой, Коко и Джессикой. Совместно с WTA мы работаем над просмотром наших протоколов и намерены усовершенствовать наш процесс в дальнейшем.

Мы допустили ошибку, это больше никогда не повторится", — говорится в официальном заявлении.

"We sincerely apologise to all the players and fans who expect more of the Mutua Madrid Open tournament. Not giving our women’s doubles finalists the chance to address their fans at the end of the match was unacceptable and we have apologised directly to Victoria, Beatriz… (1/2) — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 11, 2023

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