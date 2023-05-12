«Больше не повторится». Организаторы теннисного турнира извинились за сексизм

12 мая, 19:24
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Организаторы Madrid Open извинились после сексистского скандала (Фото:Instagram: vichka35)

Организаторы Madrid Open извинились после сексистского скандала (Фото:Instagram: vichka35)

Громким скандалом завершились женские соревнования в Мадриде. В отличие от мужчин, на награждении девушки не смогли выступить с чемпионской речью.

В финале парного турнира, состоявшемся 7 мая, Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад Майя победили тандем Джессики Пегулы и Коко Гофф. Однако организаторы турнира не дали чемпионкам права на традиционную речь во время церемонии награждения. Хотя на мужских турнирах с этим проблем не было.

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Это возмутило теннисисток, Пегула разочарованно прокомментировала эпизод: «Никогда в жизни не подумала бы, что нам не дадут речь».

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После шквала критики, организаторы все же попросили прощения у теннисисток.

«Мы приносим искренние извинения всем игрокам и болельщикам, которые ожидали большего от турнира Mutua Madrid Open.

Не предоставить финалисткам женского парного турнира возможность обратиться к болельщикам по завершению матча было неприемлемым.

Мы извинились непосредственно перед Викторией, Беатрисой, Коко и Джессикой. Совместно с WTA мы работаем над просмотром наших протоколов и намерены усовершенствовать наш процесс в дальнейшем.

Мы допустили ошибку, это больше никогда не повторится", — говорится в официальном заявлении.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина напомнила миру о событиях в Украине.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис

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