Скандал на Australian Open. Отец Джоковича фотографировался с фанатом с символикой оккупантов и флагом РФ с изображением Путина — видео 26 января, 17:07 Срджан Джокович оскандалился поддержкой России (Фото:Скриншот видео)

Срджан Джокович, отец известного сербского теннисиста Новака Джоковича, во время турнира Australian Open отличился скандальным поступком.

Срджан Джокович попал на видео, как он фотографируется с фанатом в футболке с символом российских оккупантов Z и флагом РФ с изображением Владимира Путина, сообщает Daily Mail.

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После этого отец Джоковича сказал: «Да здравствуют русские».

Кроме этого, во время четвертьфинального матча Australian Open между Джоковичем и россиянином Рублевым сербские болельщики устроили пророссийскую акцию, принеся к арене флаги страны-агрессора с изображением Путина и террористической группировки ДНР.

Официальные лица турнира выступили после инцидента и заявили, что поклонники России были выведены из Мельбурн-Парка.

«Небольшая группа людей демонстрировала неприемлемые флаги и символы, угрожала охранникам после матча в среду вечером, после чего была выведена.

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Игроки и их команды были проинформированы и им напомнили о политике соревнований по флагам и символам, а также о том, чтобы избегать любой ситуации, которая может нарушить работу. Мы продолжаем тесно сотрудничать с органами безопасности и правоохранительными органами", — говорится в заявлении.

Следует отметить, что на Australian Open запрещены флаги России и Беларуси, а также символы российской армии.

Фото: REUTERS/Carl Recine

Ранее сообщалось, что на матче между украинкой Байндль и россиянкой Рахимовой заметили болельщиков с флагом РФ и в футболке с Путиным.