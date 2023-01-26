Скандал на Australian Open. Отец Джоковича фотографировался с фанатом с символикой оккупантов и флагом РФ с изображением Путина — видео

26 января, 17:07
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Срджан Джокович оскандалился поддержкой России (Фото:Скриншот видео)

Срджан Джокович оскандалился поддержкой России (Фото:Скриншот видео)

Срджан Джокович, отец известного сербского теннисиста Новака Джоковича, во время турнира Australian Open отличился скандальным поступком.

Срджан Джокович попал на видео, как он фотографируется с фанатом в футболке с символом российских оккупантов Z и флагом РФ с изображением Владимира Путина, сообщает Daily Mail.

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После этого отец Джоковича сказал: «Да здравствуют русские».

https://www.youtube.com/watch?v=1MCPYdm8kZM&t=23s&ab_channel=AussieCossack

Кроме этого, во время четвертьфинального матча Australian Open между Джоковичем и россиянином Рублевым сербские болельщики устроили пророссийскую акцию, принеся к арене флаги страны-агрессора с изображением Путина и террористической группировки ДНР.

https://twitter.com/tumcarayol/status/1618211398177423360?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1618211398177423360%7Ctwgr%5E63439f4d0c2debc50032b05cba451dd978af0dd5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fadm.espreso.tv%2Fnews%2Fedit%2F541158

Официальные лица турнира выступили после инцидента и заявили, что поклонники России были выведены из Мельбурн-Парка.

«Небольшая группа людей демонстрировала неприемлемые флаги и символы, угрожала охранникам после матча в среду вечером, после чего была выведена.

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Игроки и их команды были проинформированы и им напомнили о политике соревнований по флагам и символам, а также о том, чтобы избегать любой ситуации, которая может нарушить работу. Мы продолжаем тесно сотрудничать с органами безопасности и правоохранительными органами", — говорится в заявлении.

Следует отметить, что на Australian Open запрещены флаги России и Беларуси, а также символы российской армии.

REUTERS/Carl Recine
Фото: REUTERS/Carl Recine

Ранее сообщалось, что на матче между украинкой Байндль и россиянкой Рахимовой заметили болельщиков с флагом РФ и в футболке с Путиным.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Новак Джокович Australian Open

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