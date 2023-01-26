«Совершенно отвратительно». Экс-первая ракетка Украины отреагировал на скандальную выходку отца Джоковича на Australian Open 26 января, 22:46 Александр Долгополов (Фото:Александр Долгополов via Instagram)

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов прокомментировал поступок Срджана Джоковича, отца известного сербского теннисиста Новака Джоковича, который позировал со сторонниками России и Владимира Путина.

Долгополов опубликовал пост в своем аккаунте, в котором заявил, что тем, кто поддерживает геноцид, не место на теннисных турнирах.

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Совершенно отвратительно. Политику следует держать подальше от спорта, говорили они. Этим людям абсолютно нечего делать на теннисных турнирах, включая отца Джоковича, если они открыто восхваляют режим геноцида", — написал Долгополов.

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Сообщалось, что Срджан Джокович попал на видео, как он фотографируется с фанатом в футболке с символом российских кафиров Z и флагом РФ с изображением Владимира Путина, а также поддержал россиян.

В начале войны Александр Долгополов вернулся в Киев и пообещал быть в Украине победой в войне с Россией.

Впоследствии он прошел военную подготовку и отправился в зону боевых действий.