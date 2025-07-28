Возле памятника Шевченко. Как украинские теннисистки праздновали Новый год в аннексированном Крыму

Марина Колб рассказала, что после аннексии Крыма в 2014 году продолжала приходить к памятнику Тарасу Шевченко в родной Евпатории — в частности 9 марта, в день рождения Кобзаря.

Особенным для семьи было и празднование Нового года. Они встречали его символично — исключительно по киевскому времени и именно возле памятника Шевченко.

После начала полномасштабного вторжения семья была вынуждена покинуть полуостров и выехала в Латвию. Сейчас теннисистка признается, что не знает, сохранился ли памятник, который имел для нее особое значение.

— Я видел у вашей сестры Надежды в Instagram фото с вами возле памятника Тарасу Шевченко в Евпатории. Что с ним произошло после аннексии?

Честно говоря, сейчас точно не знаю. Но еще несколько лет после аннексии он оставался на месте.

Помню, сразу после захвата Крыма мы выходили туда 9 марта — на день рождения Шевченко — и читали его стихи. Наверное, именно с того момента и фото, которое вы видели.

Также на Новый год, если мы были дома, встречали его по киевскому времени — принципиально. И именно возле памятника Шевченко. Он был недалеко от нашего дома, и мы символически шли туда, выкрикивали: «С Новым годом!» — вместе с Тарасом. Кстати, перед этим интервью я вспомнила о памятнике и даже хотела загуглить, стоит ли он до сих пор. Но пока не узнавала.

— А что с вашими теннисными кортами, которые для вас построил папа? Знаете, кто сейчас за ними ухаживает?

Да, корты расположены возле дома нашей бабушки в селе Молочное — в нескольких километрах от Евпатории. Их в свое время построили наши родители. Сейчас там остался мамин брат, наш дядя — он и присматривает за всем, что там осталось.

Иногда приходят знакомые — не пророссийские, а адекватные люди — и играют. Но о полноценных тренировках, конечно, речь уже не идет. Корты просто стоят.

Напомним, Марина Колб продолжает заниматься теннисом и параллельно стримить игры на Twitch.

К слову, памятник Тарасу Шевченко в Евпатории был торжественно открыт в 2003 году на углу одноименной улицы во время празднования 2500-летия города.

Ранее мы писали, что российская преподавательница разозлила украинскую теннисистку в Крыму.