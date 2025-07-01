Третья ракетка мира сенсационно вылетела с Уимблдона, проиграв в первом круге теннисистке из второй сотни рейтинга

Третья ракетка мира Джессика Пегула неожиданно вылетела уже в первом круге, уступив итальянке Элизабетте Коччаретто, которая занимает 116-ю строчку в мировом рейтинге.

В первом сете американка проиграла два гейма на своей подаче и так и не смогла вернуть контроль над игрой. Во второй партии Пегула вела 3:2, но после этого проиграла четыре гейма подряд. Вся встреча длилась всего 59 минут.

Это уже второе поражение подряд Джессики Пегулы от теннисистки за пределами топ-100. Ранее она проиграла Луа Буассон в первом раунде Ролан Гаррос.

Для Коччаретто победа стала исторической — впервые в карьере она смогла обыграть соперницу из топ-5 рейтинга WTA.

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Джессика Пегула (США) 2:0 (6:2, 6:3)

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пройти первый круг Уимблдона-2025, уступив Веронике Эрьявец из Словении. Это поражение стало личным антирекордом Костюк.