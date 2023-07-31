«Объявят, что не буду жать ей руку». Элина Свитолина довольна позицией WTA перед матчем против белорусской теннисистки 31 июля, 19:30 Свитолина (Фото:REUTERS/Shrivathsa Sridhar)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед матчем с белоруской Викторией Азаренко раскрыла детали разговора с генеральным директором WTA Стивом Саймоном.

По словам Элины, Саймон сказал ей, что перед ее противостоянием против Азаренко объявят об отсутствии рукопожатия после матча.

«После нашего матча на Уимблдоне WTA, как вы знаете, выступила с заявлением, что не будет рукопожатий между украинскими, российскими и белорусскими игроками.

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Также вчера я общалась со Стивом Саймоном. Он сказал мне, что они объявят перед нашим матчем, что не будет рукопожатия. Так что довольна этим", — сказала Свитолина Tennis Now.

Матч Свитолиной против Азаренко на турнире WTA 500 состоится в ночь на 1 августа в Вашингтоне.

Ранее Элина Свитолина призвала мир уважать решение игнорировать представителей из недружественных стран.