«Объявят, что не буду жать ей руку». Элина Свитолина довольна позицией WTA перед матчем против белорусской теннисистки

31 июля, 19:30
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Свитолина (Фото:REUTERS/Shrivathsa Sridhar)

Свитолина (Фото:REUTERS/Shrivathsa Sridhar)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед матчем с белоруской Викторией Азаренко раскрыла детали разговора с генеральным директором WTA Стивом Саймоном.

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По словам Элины, Саймон сказал ей, что перед ее противостоянием против Азаренко объявят об отсутствии рукопожатия после матча.

«После нашего матча на Уимблдоне WTA, как вы знаете, выступила с заявлением, что не будет рукопожатий между украинскими, российскими и белорусскими игроками.

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Также вчера я общалась со Стивом Саймоном. Он сказал мне, что они объявят перед нашим матчем, что не будет рукопожатия. Так что довольна этим", — сказала Свитолина Tennis Now.

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Матч Свитолиной против Азаренко на турнире WTA 500 состоится в ночь на 1 августа в Вашингтоне.

Ранее Элина Свитолина призвала мир уважать решение игнорировать представителей из недружественных стран.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис WTA Элина Свитолина

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