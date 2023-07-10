«Я должна быть готова ко всему». Первая ракетка мира с опасением ожидает поединка против Элины Свитолиной на Уимблдоне 10 июля, 11:09 Ига Свентек (Фото:Сьюзан Маллейн-USA TODAY Sports/File Photo)

Ига Свентек, которая является первой ракеткой мира, прокомментировала предстоящий четвертьфинальный матч против украинской теннисистки Элины Свитолиной, которая одолела белоруску Викторию Азаренко.

В комментарии ASAP Sports Свентек отметила, что очень уважает украинку и понимает, как тяжело ей было вернуться в теннис после рождения ребенка.

«Свитолина говорит, что уважает меня. Насколько это повлияет на матч? Я не думаю, что это повлияет на нашу игру. Конечно, да, мы уважаем друг друга. Мы нравимся друг другу. Это все достаточно позитивно.

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Я считаю, что хорошо, что в туре есть такие хорошие игроки, которые имеют хорошие ценности. Я счастлива, что она вернулась после того, как стала мамой. Я не знаю, насколько это трудно, но я уверена, что это действительно трудно.

Да, я рада, что она хорошо играет. Думаю, через два дня будет интересно".

Также Ига вспомнила предыдущую встречу со Свитолиной и заверила, что легко победить украинку ей не удастся.

«Мы недавно играли в Риме на грунте. Я думаю, что она терпеливый игрок. У неё достаточно опыта, чтобы владеть всеми навыками, чтобы играть в защите, играть в нападении. Она выиграла много крупных турниров, таких как Итоговый турнир WTA. Она умеет хорошо играть.

Я не знаю, что вам сказать. Она не была в туре в течение, примерно, двух лет. Я точно буду тактически готовиться. Мы также провели время карантина в Австралии, тренируясь друг с другом. Она действительно крутой игрок. Поэтому я должна быть готова ко всему", — сказала Свентек.

Отметим, что в предыдущем раунде польская теннисистка победила швейцарку Белинду Бенчич, а Свитолина одолела белоруску Викторию Азаренко.

Четвертьфинальный поединок между Игой Свентек и Элиной Свитолиной запланирован на вторник, 11 июля, и начнется не раньше 13:00.

Также Элина прокомментировала победу над белоруской Викторией Азаренко в 1/8 финала турнира Большого шлема.

Впоследствии белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала решение Свитолиной не жать ей руку.