Экс-вторая ракетка мира и двукратная чемпионка Уимблдона объявила о беременности — фото
Петра Квитова (Фото: instagram.com/petra.kvitova)
Бывшая чешская теннисистка, двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова сообщила, что станет мамой во второй раз.
35-летняя Квитова объявила, что вместе с мужем Иржи Ванеком ожидает пополнения в семье.
Супруги уже воспитывают сына Петра, который родился в июле 2024 года.
«Наш маленький мальчик скоро станет старшим братом», — написала Квитова в Instagram, добавив фото с мужем и сыном.
Бывшая вторая ракетка мирового рейтинга завершила профессиональную карьеру после Открытого чемпионата США 2025 года.
За карьеру Квитова выиграла 31 титул в одиночном разряде, в частности побеждала на Уимблдоне в 2011 и 2014 годах, становилась бронзовой призеркой Олимпийских игр 2016 года.
В составе сборной Чехии Квитова шесть раз выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
