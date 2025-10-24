Экс-вторая ракетка мира и двукратная чемпионка Уимблдона объявила о беременности — фото

24 октября, 20:58
Петра Квитова

Петра Квитова (Фото: instagram.com/petra.kvitova)

Бывшая чешская теннисистка, двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова сообщила, что станет мамой во второй раз.

35-летняя Квитова объявила, что вместе с мужем Иржи Ванеком ожидает пополнения в семье.

Супруги уже воспитывают сына Петра, который родился в июле 2024 года.

«Наш маленький мальчик скоро станет старшим братом», — написала Квитова в Instagram, добавив фото с мужем и сыном.

Бывшая вторая ракетка мирового рейтинга завершила профессиональную карьеру после Открытого чемпионата США 2025 года.

За карьеру Квитова выиграла 31 титул в одиночном разряде, в частности побеждала на Уимблдоне в 2011 и 2014 годах, становилась бронзовой призеркой Олимпийских игр 2016 года.

В составе сборной Чехии Квитова шесть раз выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

