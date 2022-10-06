«Поздравляю тебя на расстоянии». Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут

6 октября, 20:48
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Бабушка и дедушка Подорошки были украинцами (Фото:Настя Подорошка via Instagram)

Бабушка и дедушка Подорошки были украинцами (Фото:Настя Подорошка via Instagram)

Аргентинская теннисистка украинского происхождения Надя Подорошка сделала каминг-аут.

Признание 25-летняя уроженка города Росарио сделалал в сторис Instagram.

Надя опубликовала в соцсети совместные фото со своей девушкой и коллегой Гильерминой Найей, поздравив ее с днем рождения.

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«Сегодня я поздравляю тебя издалека, но чувствую, что ты рядом каждый день моей жизни», — написала аргентинка.

Настя Подорошка via Instagram
Фото: Настя Подорошка via Instagram

В рейтинге лучших теннисисток мира Подорошка занимает 203-е место. Ее бабушка и дедушка были украинцами.

Сообщалось, что полузащитник австралийского клуба Аделаида Юнайтед Джошуа Кавалло стал первым в мире профессиональным футболистом, который совершил каминг-аут.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Теннис Фото каминг-аут

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