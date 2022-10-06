«Поздравляю тебя на расстоянии». Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
Бабушка и дедушка Подорошки были украинцами (Фото:Настя Подорошка via Instagram)
Аргентинская теннисистка украинского происхождения Надя Подорошка сделала каминг-аут.
Признание 25-летняя уроженка города Росарио сделалал в сторис Instagram.
Надя опубликовала в соцсети совместные фото со своей девушкой и коллегой Гильерминой Найей, поздравив ее с днем рождения.
«Сегодня я поздравляю тебя издалека, но чувствую, что ты рядом каждый день моей жизни», — написала аргентинка.
В рейтинге лучших теннисисток мира Подорошка занимает 203-е место. Ее бабушка и дедушка были украинцами.
Сообщалось, что полузащитник австралийского клуба Аделаида Юнайтед Джошуа Кавалло стал первым в мире профессиональным футболистом, который совершил каминг-аут.