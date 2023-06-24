«Должно быть понятно даже тупому». Украинский теннисист объяснил, что сейчас происходит в России 24 июня, 13:37 Александр Долгополов (Фото:Instagram)

Александр Долгополов после завершения карьеры пошел в армию и защищает Украину с оружием в руках.



Знаменитый украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал последние события в России. Там сейчас вагнеровцы захватили военные объекты и объявили поход на Москву.

Видео дня

«Теперь должно быть понятно даже тупому. Украина едина перед любой угрозой, институты работают, а люди поддерживают своих лидеров. Кто именно сейчас является несостоявшимся государством, с гражданской войной? Что посеял, то и пожнешь», — написал Долгополов в Twitter.

Now should be clear, even for the dumb.

Ukraine is united in the face of any threat, institutions are working and people back their leaders. Who exactly now is a failed state, with a civil war and yada yada yada?

What you sowed, you shall reap — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) June 24, 2023

Ранее Долгополов поделился кадрами с фронта, где ракета упала в 200 метрах от его позиции.