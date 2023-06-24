«Должно быть понятно даже тупому». Украинский теннисист объяснил, что сейчас происходит в России
Александр Долгополов (Фото:Instagram)
Александр Долгополов после завершения карьеры пошел в армию и защищает Украину с оружием в руках.
Знаменитый украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал последние события в России. Там сейчас вагнеровцы захватили военные объекты и объявили поход на Москву.
«Теперь должно быть понятно даже тупому. Украина едина перед любой угрозой, институты работают, а люди поддерживают своих лидеров. Кто именно сейчас является несостоявшимся государством, с гражданской войной? Что посеял, то и пожнешь», — написал Долгополов в Twitter.
Ранее Долгополов поделился кадрами с фронта, где ракета упала в 200 метрах от его позиции.