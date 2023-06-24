«Должно быть понятно даже тупому». Украинский теннисист объяснил, что сейчас происходит в России

24 июня, 13:37
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Александр Долгополов (Фото:Instagram)

Александр Долгополов (Фото:Instagram)

Александр Долгополов после завершения карьеры пошел в армию и защищает Украину с оружием в руках.

Знаменитый украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал последние события в России. Там сейчас вагнеровцы захватили военные объекты и объявили поход на Москву.

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«Теперь должно быть понятно даже тупому. Украина едина перед любой угрозой, институты работают, а люди поддерживают своих лидеров. Кто именно сейчас является несостоявшимся государством, с гражданской войной? Что посеял, то и пожнешь», — написал Долгополов в Twitter.

Ранее Долгополов поделился кадрами с фронта, где ракета упала в 200 метрах от его позиции.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Российско-украинская война Александр Долгополов Евгений Пригожин вагнеровцы

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