«Человек третьего сорта». Российскую теннисистку не пустили в самолет из-за паспорта 24 апреля, 21:12 Виталия Дьяченко (Фото:instagram.com/vdiatchenko8)

Виталия Дьяченко пожаловалась на польскую авиакомпанию, из-за которой спортсменке пришлось ночевать в аэропорту.



Дьяченко в соцсетях рассказала, почему она не смогла из Египта прилететь на турнир во Францию.

«Мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией LOT Airlines по направлению Каир — Варшава — Ницца, так как я обладательница российского паспорта. Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами LOT Airlines!

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У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но правила современного тенниса ничего не значат для реальности. Кроме того, у меня было рекомендательное письмо от моего отца, который родился в Украине и работает в Организации Объединенных Наций.

В итоге я застряла на 18 часов в аэропорту Каира, спала на скамейках, не имея еды и возможности покинуть аэропорт!

Конец истории: ночевала в аэропорту, со мной обращались как с человеком третьего сорта, потратила пару тысяч евро, теперь нет возможности попасть на турнир, так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян. В конце концов, я должна отказаться от участия, и единственный вариант — вернуться домой и пропустить еще один турнир из-за этой ситуации", — написала Дьяченко в сторис Instagram.

Ранее звездная польская теннисистка рассказала, почему впервые сыграла без украинской символики.