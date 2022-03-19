Легендарный Федерер пожертвует полмиллиона долларов на помощь украинским детям 19 марта, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Роджер Федерер (Фото:Роджер Федерер via Twitter)

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер финансово поможет украинским деятелям, пострадавшим от российского вторжения .

Соответствующее заявление Федерер сделал в своем аккаунте в Twitter.

Теннисист отметил, что средства пойдут для обеспечения учебного процесса для детей, которые потеряли доступ к образованию из-за войны.

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«Происходящее в Украине ужасает меня и мою семью. Наши сердца разбиты из-за страданий невинных людей. Мы выступаем за мир.

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Своей поддержкой хочется помочь детям. Около 6 миллионов украинских детей не учатся в школе. Мы знаем, что это очень критическое время для обеспечения доступа к образованию. Мы хотим поддержать их в борьбе с этим чрезвычайно травматическим опытом. Мы предоставим поддержку детям из Украины.

Через Фонд Роджера Федерера мы поддержим War Child Holland, пожертвовав 500 тысяч долларов, чтобы убедиться, что украинские дети продолжат обучение», - написал Федерер.

Ранее сообщалось, что бывший украинский теннисист Александр Долгополов вернулся из-за границы в Киев для защиты Украины.

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