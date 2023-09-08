Протест на полуфинале US Open. Болельщик приклеил свои ноги к полу и сорвал матч — фото 8 сентября, 08:33 Охрана вывела нарушителя (Фото:Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

Полуфинальный поединок Открытого чемпионата США между Кори Гауфф и Каролиной Муховой прервали из-за протестующих на трибунах.



Во время второго сета три активиста в футболках с надписями про ископаемое топливо начали кричать прямо с трибуны.

Фото: USA Today

Они выступали против изменения климата, кричали и требовали, чтобы такое топливо запретили.

Видео дня

Coco Gauff’s US Open semi-final against Karolina Muchova halted by climate change protestors in the stands. #usopen pic.twitter.com/qded3qEYBN — Matt Majendie (@mattmajendie) September 8, 2023

Сотрудники стадиона попросили троицу покинуть арену, но лишь мужчина и девушка прислушалась к этому. Парень в серой футболке не хотел просто уходить и приклеил свои ноги к полу.

В итоге полиция прибыла на стадионе арену и смогла отклеить ноги нарушителя, а затем вывести его.

Фото: Jack Ciapciak

Фото: Jack Ciapciak

The last remaining protester disturbing the Coco Gauff & Karolina Muchova match has been removed.



His feet were glued to the floor.



Tennis fans rejoice. ❤️



(via @molly_mcelwee)



pic.twitter.com/fpM3ThdL1j — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2023

Гауфф и Мухова, которые ушли в раздевалку во время инцидента, вернулись на корт через 45 минут.

Победительницей поединка стала американка (6:4, 7:5), которая в финале сыграет с Ариной Соболенко (Беларусь).

Ранее сообщалось, что звездный теннисист приостановил матч из-за болельщика, крикнувшего известную фразу Гитлера.