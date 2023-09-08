Протест на полуфинале US Open. Болельщик приклеил свои ноги к полу и сорвал матч — фото
Охрана вывела нарушителя (Фото:Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)
Полуфинальный поединок Открытого чемпионата США между Кори Гауфф и Каролиной Муховой прервали из-за протестующих на трибунах.
Во время второго сета три активиста в футболках с надписями про ископаемое топливо начали кричать прямо с трибуны.
Они выступали против изменения климата, кричали и требовали, чтобы такое топливо запретили.
Сотрудники стадиона попросили троицу покинуть арену, но лишь мужчина и девушка прислушалась к этому. Парень в серой футболке не хотел просто уходить и приклеил свои ноги к полу.
В итоге полиция прибыла на стадионе арену и смогла отклеить ноги нарушителя, а затем вывести его.
Гауфф и Мухова, которые ушли в раздевалку во время инцидента, вернулись на корт через 45 минут.
Победительницей поединка стала американка (6:4, 7:5), которая в финале сыграет с Ариной Соболенко (Беларусь).
Ранее сообщалось, что звездный теннисист приостановил матч из-за болельщика, крикнувшего известную фразу Гитлера.