Протест на полуфинале US Open. Болельщик приклеил свои ноги к полу и сорвал матч — фото

8 сентября, 08:33
Поделиться:
Охрана вывела нарушителя (Фото:Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

Охрана вывела нарушителя (Фото:Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

Полуфинальный поединок Открытого чемпионата США между Кори Гауфф и Каролиной Муховой прервали из-за протестующих на трибунах.

Во время второго сета три активиста в футболках с надписями про ископаемое топливо начали кричать прямо с трибуны.

USA Today
Фото: USA Today
Читайте также:
«Хочу взять перерыв». Свитолина заявила о приостановке карьеры после вылета с US Open

Они выступали против изменения климата, кричали и требовали, чтобы такое топливо запретили.

Видео дня

Сотрудники стадиона попросили троицу покинуть арену, но лишь мужчина и девушка прислушалась к этому. Парень в серой футболке не хотел просто уходить и приклеил свои ноги к полу.

Читайте также:
Опозорила россиянку. Марта Костюк не пожала руку представительнице страны-агрессора, но мило поздоровалась с ее партнершей — видео

В итоге полиция прибыла на стадионе арену и смогла отклеить ноги нарушителя, а затем вывести его.

Jack Ciapciak
Фото: Jack Ciapciak
Jack Ciapciak
Фото: Jack Ciapciak

Гауфф и Мухова, которые ушли в раздевалку во время инцидента, вернулись на корт через 45 минут.

Читайте также:
«Красивые казаки». Шевченко встретился с сыном в Нью-Йорке и посетил матч US Open — фото

Победительницей поединка стала американка (6:4, 7:5), которая в финале сыграет с Ариной Соболенко (Беларусь).

Ранее сообщалось, что звездный теннисист приостановил матч из-за болельщика, крикнувшего известную фразу Гитлера.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис US Open

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X