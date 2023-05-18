Прощальное турне: Легендарный теннисист Рафаэль Надаль объявил, что завершает карьеру 18 мая, 22:39 Рафаэль Надаль (Фото:REUTERS/Kelly Defina)

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не сыграет на Ролан Гаррос-2023.

22-кратный чемпион Больших шлемов Рафаэль Надаль впервые с 2004 года пропустит Открытый чемпионат Франции.

«Я не смогу сыграть на Ролан Гаррос. Можете представить, как мне тяжело. Это решение приняло мое тело. Я не буду выступать ближайшие месяцы».

Видео дня

Надаль заявил, что в 2024 году завершит профессиональную карьеру.

«Я не знаю, когда смогу вернуться на корт. Может быть, я сделаю перерыв на полтора месяца, может быть — на два, может быть — на четыре. Я буду следовать ощущениям и стараться сделать то, что пойдет на пользу моему организму и принесет мне счастье.

Моя цель и желание — остановиться, чтобы насладиться следующим сезоном, который, наверное, станет для меня последним в профессиональном туре. Я не могу на 100 процентов гарантировать, что все так получится. Но план такой.

Я хочу попрощаться со всеми турнирами, которые были важны для меня и для моей карьеры. Я хочу бороться и наслаждаться этим моментом. Сейчас это невозможно. Если сейчас я сделаю перерыв, то в следующем году у меня будет такая возможность", — приводит слова Надаля Tennis.

Отметим, что легендарная теннисистка Серена Уильямс объявила о беременности.

Ранее сообщалось, что Костюк впервые в карьере стала первой ракеткой Украины.