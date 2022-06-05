Рафаэль Надаль в 14-й раз выиграл Ролан Гаррос

5 июня, 18:46
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Рафаэль Надаль (Фото:НВ)

Рафаэль Надаль (Фото:НВ)

Легенда мирового тенниса испанец Рафаэль Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос.

В финале французского турнира Большого шлема Надаль победил норвежца Каспера Рууда в трех партиях.

Рафаэль теперь самый старший победитель Ролан Гаррос в истории.

В последний раз Надаль побеждал на Ролан Гаррос в 2020 году — тогда он обыграл в финале серба Новака Джоковича. В общей сложности Рафаэль выиграл за карьеру 22 турнира Большого шлема.

Видео дня
https://twitter.com/rolandgarros/status/1533480025567006720
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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Франция Теннис Рафаэль Надаль Теннисный турнир Открытый чемпионат Франции

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